La Provincia de Buenos Aires decidió no montar este año su tradicional espacio institucional en la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2026, pero distintos municipios bonaerenses confirmaron su participación en la principal feria turística de América Latina.

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El encuentro se realizará en La Rural de Buenos Aires del 26 al 29 de septiembre, con jornadas abiertas al público durante el fin de semana y actividades exclusivas para profesionales el lunes y martes.

Entre los distritos bonaerenses que tendrán presencia se encuentran Avellaneda, Tandil, La Costa, Tigre, Necochea y 25 de Mayo, que aprovecharán la feria para promocionar sus destinos, atractivos y propuestas turísticas.

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La ausencia de la Provincia se conoció en los últimos días y supone un cambio respecto de la participación institucional de años anteriores. Según se informó, el espacio provincial demandaba una inversión cercana a $1.000 millones, recursos que serán reasignados a otras acciones destinadas al sector turístico.

La Costa apuesta a promocionar el verano

Uno de los municipios que ya confirmó detalles de su participación es La Costa, que contará con un stand propio en la edición número 30 de la FIT.

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El distrito ocupará el stand 13.120 y llegará con la campaña “Nuestro lugar este verano”, enfocada en promocionar la próxima temporada y mostrar la oferta turística de las localidades que integran el partido.

Además, habrá degustaciones, sorteos, juegos y actividades para el público, junto con la participación de productores y emprendimientos locales.

Durante las jornadas profesionales, representantes de La Costa participarán también de rondas de negocios, en un espacio compartido con Córdoba, Mendoza y Rosario, con el objetivo de generar nuevos contactos comerciales.

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Una oportunidad para mostrar los destinos bonaerenses

La FIT reunirá durante cuatro jornadas a destinos, empresas, operadores, prestadores y profesionales del turismo, además del público general durante el sábado y domingo. La edición 2026 será la número 30 y contará con más de 350 expositores, según informó la organización.

En ese escenario, los municipios bonaerenses tendrán la posibilidad de promocionar sus atractivos de manera directa ante operadores y potenciales visitantes, en un contexto marcado por la ausencia del stand institucional de la Provincia.

La participación de Avellaneda, Tandil, La Costa, Tigre, Necochea y 25 de Mayo permitirá poner en agenda propuestas turísticas de distintos perfiles: desde destinos de playa y naturaleza hasta alternativas vinculadas con el turismo cultural, gastronómico, urbano y de escapadas.

La feria funcionará además como un espacio para generar contactos comerciales y presentar las propuestas de cada distrito de cara a la próxima temporada, mientras la Provincia decidió canalizar los recursos que destinaba a su presencia institucional hacia otras acciones para el sector.