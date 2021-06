El proyecto de ordenanza que lleva a cabo el Sindicato de Prensa de Tandil y Azul busca “transparentar” el dinero que los municipios destinan a los medios en concepto de pauta oficial.

“Propone promover desde el Estado local, la transparencia en la asignación de fondos públicos para pauta. Saber cuánta plata y a quiénes se destina. Lo que no es un dato menor, porque la gente tiene derecho a saber dónde va a parar la guita de los impuestos”, explicó la Secretaria General del Sindicato de Prensa de Tandil y Azul, Belén Cotine.

La dirigente sindical detalló en ABCHoy Radio que buscan saber “cuánta se destina a pauta publica y también, ¿Qué se entiende por pauta pública? Porque muchas veces se pauta para publicitar temas que no son de interés público. Creemos que eso también tiene que ser materia de debate público”.

En relación a los medios tandilenses afirmó que hay desigualdades en la asignación de pauta.” Nosotros tenemos medios chicos y dos multimedios, pero uno más grande que el otro. Por ejemplo, el Multimedios La Voz de Tandil, no recibe pauta pública del Estado local y es un multimedios que tiene a todos sus trabajadores incluidos en el convenio 541/08, lo que significa que cumple, con salarios, vacaciones, etc. Y no recibe pauta pública. Mientras que el Multimedios El Eco recibe un enorme porcentaje de pauta pública y allí hay cuestiones que no están demasiado claras en cuanto a condiciones de contratación de trabajadores”.

“A mayor concentración de medios, pareciera ser que hay mayor asignación de pauta. Y si nosotros no intervenimos también en ese punto, seguimos garantizando una desigualdad de base. Y el proyecto también contempla eso, entonces establece un porcentaje límite para aquellos multimedios que concentran varias formas de comunicación”, afirmó Cotine.