El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una advertencia nivel violeta por niebla para la madrugada y la mañana de este 27 de mayo y que podría extenderse al 28 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, fenómeno que también afecta a otras provincias del centro y norte del país.

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Las neblinas y bancos de niebla podrían provocar una importante reducción de visibilidad, especialmente en accesos, rutas y autopistas.

También existe la posibilidad de complicaciones en operaciones aéreas, sobre todo en el aeropuerto internacional de Ezeiza.

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Ante este panorama, las autoridades recomiendan circular con precaución, utilizar luces bajas y evitar maniobras bruscas mientras persistan las condiciones de baja visibilidad.

Con el correr de las horas, se espera que las neblinas comiencen a disiparse lentamente, aunque el cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte del miércoles en el AMBA.



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Diferencia niebla, neblina y bruma

La niebla, según el SMN, es un fenómeno atmosférico que se presenta como una nube o capa nubosa de espesor y densidad variable, cuya base descansa en la superficie terrestre y que generalmente produce disminución de la visibilidad horizontal a valores iguales o menores a un kilómetro. La neblina es más ligera y su densidad no reduce la visibilidad horizontal a menos de 1 km.

En otro orden, la bruma, es un conjunto de diminutas partículas de agua en suspensión o nubes a nivel del suelo. Se diferencia de la niebla y la neblina principalmente por tener una densidad mucho menor que la neblina y es más común que ocurra sobre el mar.