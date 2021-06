La Justicia platense dictó el sobreseimiento del ex intendente de Berisso, Jorge Nedela, al establecer

que no pudieron comprobarse los presuntos delitos de retención indebida de haberes, defraudación e

incumplimiento de los deberes de funcionario público por los que estaba acusado.

Así lo dispuso la jueza de Garantías, Marcela Garmendia, quien consideró que la fiscal Cecilia

Corfield, que intervino en la causa y que pretendía llevar a juicio al ex jefe comunal del

radicalismo, no pudo acreditar los hechos denunciados, informó El Día de La Plata.

A partir de un convenio que firmaron el municipio y el Banco Ciudad, se estableció un sistema por el cual los agentes podían acceder a créditos, cuyas cuotas eran retenidas en forma directa por la administración municipal.

Pero durante un lapso de tres meses, producto de la grave situación financiera por la que atravesaba el distrito, el municipio no giró esos fondos y los utilizó para poder pagar los sueldos.

Así, el Banco intimó a los trabajadores y los incluyó en el Veraz. Luego, el municipio terminó saldando esa obligación. Para la defensa de Nedella-que ejercieron Alfredo Gascón y Miguel Molina- , la fiscal

“debió desestimar “in limine” la denuncia”.

La jueza Garmendia consideró que de la prueba “se advierte un estado patrimonial deficitario (del municipio), que me permite deducir la inexistencia del tipo penal atribuido; puesto que ante dicho estado patrimonial no es posible “retener el dinero con ánimo de fraude”. Garmendia sostuvo además que el acto fraudulento del tipo penal de la retención indebida “exige la demostración del perjuicio”, que en este caso no pudo comprobarse.