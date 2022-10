El policía que le disparó a Chano, había dicho en su momento que lo hizo para salvar su propia vida. Finalmente, mpás de un año después del hecho la Justicia lo sobreseyó.

La causa por la que se lo acusaba de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial", fue archivada.

El juez Julio Andrés Grassi, a cargo del Juzgado de Garantías 2 de Zárate-Campana, dictó el sobreseimiento al considerar que el policía disparó cuando "Chano" intentó atacarlo con un cuchillo.

La madre del músico Marina Charpentier afirmó que no apelará la medida. "No tenemos energía de sobra para perderla en rencor, en dolor y en hacerle daño a una persona que seguramente no lo hizo con mala intención. Ojalá Amendolara siga con su trabajo y lo capaciten", dijo a Télam.

Respecto a la salud del cantante afirmó: "Mi hijo, gracias a Dios, está bien y trabajando mucho para salir adelante. Vamos a aceptar esta resolución y no vamos a apelar".