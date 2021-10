La diputada provincial del Frente de Todos, Soledad Alonso, presentó un proyecto de repudio contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por "pronunciarse a favor de la elimininación de indeminizaciones por despidos". Ocurrió durante la sesión de este jueves en la Legislatura bonaerense.

"Larreta quiere que a los empresarios les resulte más fácil contratar sin sufrir las consecuencias de deshaserse del empleado", indica la iniciativa presentada por la legisladora oriunda de Campana. "Me parece repudiable que un dirigente de la fuerza opositora quiera sacar derechos tan libremente", indicó Alonso.

"Me sigue sorprendiendo que teniendo tan buen equipo de comunicación no sean más creativos. Porque no se hasta donde van a seguir insistiendo con políticas neoliberales de ajuste y de quita de derechos que jamás dieron algún beneficio, salvo a algunos pocos", manifestó la diputada por la Primera Sección.

Y concluyó: "La gente de Juntos por el Cambio que habla de República va constantemente contra la constitución. Y los empleadores quieren volver aplastarnos la cabeza y ponernos de rodilla. Quieren que tiemblen para que no reclamen nada. Etas propuestas retrasan a la Argentrina . El camino es seguir dando derechos".