El avance del Coronavirus cierra fronteras pero abre propuestas solidarias. En la localidad de Lezama la panadería “La Tía Potota” decidió regalar pan a quien no lo pueda comprar. LaNoticia1.com dialogó con su dueño, Daniel Sproat, quien aseguró que aunque bajaron las ventas “es momento de ser solidarios”.

“Decidimos hacer esta iniciativa para ayudar a nuestra gente de Lezama. Ya que estamos cumpliendo todos con el aislamiento y algunas personas no pueden trabajar y por ende no pueden tener un ingreso económico para su familia, todos los días tendremos pan para aquellas personas que no puedan comprar. Pueden venir a la panadería y retirar lo que necesiten gratis. Es momento de ser solidarios”, afirmó Sproat.

En el municipio no hay casos confirmados de Coronavirus. De todas formas la comunidad trabaja para superar esta crisis sanitaria.

“En Lezama somos pocos habitantes y tanto la municipalidad, gente de nuestro hospital, UPA , bomberos, secretarias, están todos trabajando para que nadie este expuesto a esta pandemia y cumpliendo con el régimen obligatorio para que todos podamos salir de esta situación”, reflexionó el vecino de Lezama

Desde el comercio aseguran que los vecinos están en sus casas y las ventas en la panadería bajaron. “Dependemos de los proveedores para que nos traigan materia prima y tienen dificultad para llegar a destino. También la gente por miedo o por cuestiones económicas no sale mucho de sus hogares. Ojalá que todo pase y podamos trabajar normalmente”.