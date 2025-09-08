En un escenario dominado por la polarización entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, Somos Buenos Aires sorprendió al imponerse en cuatro municipios bonaerenses, demostrando que, pese a ser una fuerza nueva, puede consolidarse en ciertos distritos.

En Roque Pérez, el frente obtuvo el 35,74 % de los votos para senadores provinciales. En la elección de concejales, en cambio, se dio un caso muy curioso: quedó tercero, con 19,14 % de los votos.

Saladillo fue otro distrito donde el frente brilló: con 30,93 % de los votos en senadores y 34 % en concejales, Somos Buenos Aires superó al resto de los otros partidos provinciales y consolidó su representación local.

En General Madariaga, la fuerza logró 39,28 % en senadores provinciales y un contundente 48,08 % en concejales, superando a Fuerza Patria y La Libertad Avanza.

Por último, en San Cayetano, el frente también celebró su victoria con 34,59 % en senadores y 41,73 % en concejales, consolidando su rol como la fuerza principal del distrito.

Si bien Somos Buenos Aires no logró romper la polarización en la provincia —quedando lejos y como tercera fuerza en la mayoría de los distritos— estos resultados reflejan la capacidad del frente de ganar espacio en municipios chicos y proyectar su crecimiento a futuro. Con apenas 4 de 135 municipios bajo su control, la fuerza demuestra que su mensaje centrado y moderado empieza a encontrar resonancia entre los bonaerenses, y que podría ser un actor a tener en cuenta de cara a próximas elecciones.