El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, afirmó que su municipio no cobra una tasa vial sobre los combustibles y aseguró que la medida apunta a beneficiar a los sectores productivos. En declaraciones a Infobae, el jefe comunal destacó que la decisión implica resignar una importante fuente de ingresos para las arcas municipales.

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“Nosotros no cobramos la tasa vial de combustible, somos el único municipio de la región”, sostuvo Gray al explicar la política tributaria de su distrito.

Según indicó, el municipio deja de percibir por esa vía una recaudación anual significativa. Sin embargo, durante la entrevista no precisó el monto exacto, aunque señaló que supera los mil millones de pesos anuales.

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La tasa vial y el precio de los combustibles

Durante la entrevista, Gray cuestionó la manera en que los consumidores conocen los componentes del precio que pagan al cargar combustible y advirtió que, en distintos puntos del país, se aplican tasas municipales sobre esas operaciones.

“Pagás, te dicen 80.000 pesos, y no sabés lo que estás pagando”, expresó el intendente al describir una situación en la que, según su planteo, los usuarios no siempre identifican qué parte del importe corresponde al combustible y cuál a los tributos.

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En ese sentido, señaló que las tasas viales pueden representar entre un 4% y un 5% del monto abonado, aunque no especificó a qué municipios o jurisdicciones correspondían esos porcentajes.

Gray también cuestionó la falta de información detallada para los clientes en el momento de realizar la compra. “Cuando va a cargar el combustible, cualquiera de nosotros o quien nos escucha, carga y ni siquiera te dan ticket”, manifestó.