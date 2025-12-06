En el lanzamiento del Operativo Verano 2026, el intendente de Ensenada, Mario Secco, afirmó que su Gobierno “trabaja para el bienestar del pueblo” y reivindicó la transformación de la costa de Punta Lara como un espacio público abierto y accesible para todas las familias.

Ads

Durante la presentación, Secco recordó el compromiso asumido al inicio de su gestión. “Prometimos que la costa de Punta Lara sería para todo el mundo y lo cumplimos”, señaló, y sostuvo que la recuperación del frente costero se sostiene en la decisión política de consolidar un lugar de descanso, recreación y encuentro para los vecinos y visitantes.

El jefe comunal subrayó que el objetivo es que Punta Lara siga siendo un espacio de disfrute colectivo. “Nos interesa profundamente que este espacio sea un lugar de disfrute para todas las familias porque somos un Gobierno que tiene como prioridad trabajar para el bienestar del pueblo”, afirmó.

El Operativo Verano 2026 en la costa de Ensenada incluye guardavidas, servicio de emergencias médicas, control urbano, bomberos, policía y prefectura, además de paradores equipados con fogones, mesas, bancos y luminarias.

Ads

Secco también destacó la presencia de otros atractivos turísticos locales, como Isla Santiago, Pueblo Turístico y la Reserva Natural Punta Lara, reconocida como una de las áreas de mayor biodiversidad de la región.

PUNTA LARA, LOCALIDAD COMPAÑERA💯



🏖️Dimos inicio a la temporada de verano, con el objetivo puesto en seguir haciendo de Punta Lara uno de los puntos turisticos más elegidos en la Provincia de Buenos Aires.



Como cada año, la temporada contará con un operativo conjunto entre… pic.twitter.com/fv7qKOgxZo — Mario Secco (@MarioSeccoOK) December 5, 2025

Ads