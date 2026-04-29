Ediles del oficialismo de Campana (Juntos), donde gobierna Sebastián Abella, cuestionaron al bloque kirchnerista que abandonó sus bancas y no participó de la Asamblea de Mayores Contribuyentes. “Dejaron plantados a los vecinos contribuyentes”, aseguraron.

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Desde el bloque denunciaron la ausencia del espacio opositor en la sesión donde se aprobaron las nuevas Ordenanzas Fiscal e Impositiva.

“Son tan vagos como su jefe Máximo Kirchner, se fueron a mirar el partido de Boca y dejaron a los vecinos plantados. Dan vergüenza ajena”, destacaron los ediles, en referencia al partido que se jugó el martes por la noche por la Copa Libertadores entre Boca y Cruzeiro.

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Y sumaron: “Cuando no gritan y hacen show para las redes, directamente se van a su casa, no pueden debatir, ni escuchar a los vecinos que en este caso formaban parte de la Asamblea”.

Por último los ediles de Juntos por Campana, aseguraron que con esa actitud “el bloque kirchnerista les mostró su desprecio a los vecinos comunes que dejaron de hacer sus cosas para asistir a esta Asamblea”.

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