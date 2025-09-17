Una votación en el Concejo Deliberante de Morón desató un fuerte cruce político luego de que el bloque de La Libertad Avanza rechazara la llegada de nueve vehículos donados por el Municipio de Avellaneda para reforzar la seguridad local.

Ads

Durante la sesión, los concejales oficialistas acusaron a sus pares libertarios de poner palos en la rueda y especular políticamente. Con durísimas expresiones, el edil de Todo por Argentina, que se había distanciado de su antigua bancada, aseguró: “No los quiero ver más: son una basura. Son una unión de gente que ya fracasó en la política”, según publicó Primer Plano Online.

La votación terminó con 18 votos a favor, 4 en contra (Ezequiel Tozzi, Marita Traverso, Romina Fusco y Cecilia Solía, de LLA) y dos abstenciones (Silvina Samparisi y Rolando Moretto, de la UCR). Aguilera les recriminó que se opusieran a la incorporación de recursos que “servirán para mejorar la seguridad en las calles de Morón”.

Ads

Qué vehículos se suman

La donación incluye una Ford F-100 modelo 1995, dos Chevrolet S10 (1998 y 2000), un Ford Focus 2001, un Chevrolet Corsa 2005, dos Peugeot Partner 2008 y dos Chevrolet Classic 2014. Todos los rodados cuentan con VTV al día y serán utilizados para tareas logísticas, de tránsito y de prevención del delito, detallaron desde la Secretaría de Seguridad de Morón.

Trasfondo político

Entre los concejales que votaron en contra se encuentran representantes que responden al presidente Javier Milei y a la electa concejal Analía Zappulla, funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la órbita de Patricia Bullrich.

Ads

Para los oficialistas, la negativa de LLA no tiene en cuenta las necesidades de los vecinos. “No estamos recibiendo chatarra. Estos rodados, aunque tengan años, sirven para reforzar la prevención y disuadir en los barrios. La oposición que se niega está poniendo trabas y no pensando en los vecinos”, afirmó Aguilera.

Con la incorporación de los nuevos móviles, varios vehículos que hasta ahora realizaban tareas administrativas podrán destinarse a reforzar la presencia policial en los barrios, generando un impacto directo en la seguridad cotidiana de los vecinos de Morón.