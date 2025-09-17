"Son una basura": escándalo en el HCD de Morón por la negativa libertaria a recibir patrulleros donados por Avellaneda
Los concejales libertarios votaron en contra de recibir patrulleros donados por Avellaneda. La decisión generó críticas duras en el recinto. Los vehículos reforzarían la seguridad y la presencia policial en los barrios.
Una votación en el Concejo Deliberante de Morón desató un fuerte cruce político luego de que el bloque de La Libertad Avanza rechazara la llegada de nueve vehículos donados por el Municipio de Avellaneda para reforzar la seguridad local.
Durante la sesión, los concejales oficialistas acusaron a sus pares libertarios de poner palos en la rueda y especular políticamente. Con durísimas expresiones, el edil de Todo por Argentina, que se había distanciado de su antigua bancada, aseguró: “No los quiero ver más: son una basura. Son una unión de gente que ya fracasó en la política”, según publicó Primer Plano Online.
La votación terminó con 18 votos a favor, 4 en contra (Ezequiel Tozzi, Marita Traverso, Romina Fusco y Cecilia Solía, de LLA) y dos abstenciones (Silvina Samparisi y Rolando Moretto, de la UCR). Aguilera les recriminó que se opusieran a la incorporación de recursos que “servirán para mejorar la seguridad en las calles de Morón”.
Qué vehículos se suman
La donación incluye una Ford F-100 modelo 1995, dos Chevrolet S10 (1998 y 2000), un Ford Focus 2001, un Chevrolet Corsa 2005, dos Peugeot Partner 2008 y dos Chevrolet Classic 2014. Todos los rodados cuentan con VTV al día y serán utilizados para tareas logísticas, de tránsito y de prevención del delito, detallaron desde la Secretaría de Seguridad de Morón.
Trasfondo político
Entre los concejales que votaron en contra se encuentran representantes que responden al presidente Javier Milei y a la electa concejal Analía Zappulla, funcionaria del Ministerio de Seguridad de la Nación bajo la órbita de Patricia Bullrich.
Para los oficialistas, la negativa de LLA no tiene en cuenta las necesidades de los vecinos. “No estamos recibiendo chatarra. Estos rodados, aunque tengan años, sirven para reforzar la prevención y disuadir en los barrios. La oposición que se niega está poniendo trabas y no pensando en los vecinos”, afirmó Aguilera.
Con la incorporación de los nuevos móviles, varios vehículos que hasta ahora realizaban tareas administrativas podrán destinarse a reforzar la presencia policial en los barrios, generando un impacto directo en la seguridad cotidiana de los vecinos de Morón.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión