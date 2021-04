>El concejal de Cambiemos en Merlo, Maximiliano Dodera, sorprendió este jueves al denunciar en LaNoticia1.com a un edil de su mismo espacio político por aplicarse la vacuna contra el coronavirus. Luego de lo que significó el escándalo por el vacunatorio VIP a nivel nacional, que terminó con la renuncia del ministro de Salud Ginés González García, en el municipio que gestiona el Intendente peronista Gustavo Menéndez no cesan las sorpresas y los escándalos. Primero se conoció la muerte de la concejal radical dentro de Juntos por el Cambio, Dora Mercado,tras haberse contagiado de Covid. Luego fue noticia Antonella Delmonte, la joven de 24 años que fue denunciada por recibir la vacuna Sputnik-V en Merlo, distrito donde trabaja su madre junto al jefe comunal del Frente de Todos.

Ahora el concejal de Haciendo el Cambio Realidad en Merlo denunció en LaNoticia1.com acusó al presidente del bloque de Juntos por el Cambio, David Zencich, de haber sido inoculado contra el coronavirus sin cumplir con la edad ni con los factores de riesgo necesarios para acceder a la vacuna. "Todo se conoció a raíz de una reunión de los presidentes de bloques del Concejo Deliberante, donde el titular del bloque de Cambiemos comentó qhaber recibido una vacuna. Se trata del concejal David Zencich, quien dijo públicamente y adelante de otros colegas que se había vacunado contra el coronavirus", señaló ante nuestros micrófonos Maximiliano Dodera. El actual presidente de la Comisión de Seguridad del HCD de Merlo aseguró que Zencich no cumple con los requisitos para vacunarse.

LOS CONCEJALES NO SE DEBEN VACUNAR Usar las vacunas que corresponden al personal de salud o a nuestros abuelos, no es saltarse la fila, es un delito y en funcionarios públicos es corrupción. Los concejales no deben usar influencias para lograr un privilegio#PedidodeInforme pic.twitter.com/f9zmFN4Zpt — Maxi Dodera (@MMaxidodera) April 16, 2021

"Él se justifica diciendo que es diabético grado 1. Según la ley, y de acuerdo a lo que indican tanto desde el Gobierno nacional como provincial, si bien Zencich es de riesgo, actualmente no está dentro de las personas con prioridades para vacunarse en la Provincia. Es una persona muy joven, de 46 años y hay que tener en cuenta que se vacunó hace casi 40 días atrás, cuando en Merlo recién habíamos empezado con la vacunación de abuelos de más de 80 años", detalló el exdirector de la Policía Rural del Ministerio de Seguridad bonaerense, durante la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia. "Que haya concejales de nuestro mismo bloque, que se hayan vacunado sin ser de riesgo y no teniendo la edad que se requiere para acceider a la vacuna, es algo que no corresponde", lanzó Dodera.

Frente a estas explosivas declaraciones y al ser consultado los motivos de por qué decidió revelar este tema sabiendo que se trataba de un concejal de su mismo espacio, Dodera respondió: "Es que si no lo digo, ¿yo como me plantó? Yo soy concejal de la oposición frente al oficialismo. Si yo vivo criticando al Frente de Todos porque se roban las vacunas, porque se saltan de la fila, y porque no están haciendo las cosas como corresponde, me van a responder que primero vaya a revisar mi propio espacio político. Entonces yo tengo que hacer una autocrítica, mirar para adentro y sacar a la luz los problemas. El exsecretario privado de Horacio Rodríguez Larreta en la Ciudad de Buenos Aires aseguró que hasta el momento, Zencich no brindó ningún tipo de explicación a sus compañeros de bloque.

"Esto está reconocido por él, nos enteramos por sus propias declaraciones. Tampoco dio ninguna explicación, más que decir que es diabético. Pero que yo sepa no encuadra dentro de las personas que están en grupo de riesgo. En Merlo hay muchísima gente en grupo de riesgo y sin embargo todavía no han recibido la vacuna", expresó el edil de 37 años. "Si se equivocaron, que salgan y pongan la cara hermano. Esto es así, no es joda. Le están robando las vacunas a un montón de personas que las necesitan. Sin ir más lejos, hace un mes atrás falleció una concejala de Merlo por problemas de insuficiencia respiratoria. Y esas personas siguen sin recibir las vacunas", disparó Dodera en clara referencia a Dora Mercado, la concejal radical que falleció de Covid tras permanecer más de un mesen terapia intensiva.

Por último, Dodera consideró que no recibirá ningún reproche por hacer pública esta denuncia. "No creo que nadie me diga nada. Si vos te fijás dentro de Juntos por el Cambio, tanto diputados, senadores, intendentes y hasta el propio Jefe de Gobierno de la Ciudad, todos estamos en contra de que se roben las vacunas y que se salten de la fila. Entonces hay mucha gente de riesgo que necesita la vacuna antes que nosotros, los concejales". Finalmente remarcó que el próximo viernes habrá sesión en el Concejo Deliberante y "seguramente le pediremos explicaciones por lo sucedido". "Yo ya hice un pedido de informes dirigido al Intendente Gustavo Méndendez para que lo eleve al Ministerio de Salud de la Provincia, con el fin de que nos digan si hay más concejales vacunados en el municipio de Merlo", concluyó.

Cabe recordar que el pasado 16 de abril, Maximiliano Dodera había dado indicios sobre esta denuncia a través de su cuenta de Twitter, donde en un misterioso mensaje había manifestado que "los concejales no deben usar influencias para lograr un privilegio". "Usar las vacunas que corresponden al personal de salud o a nuestros abuelos, no es saltarse la fila, es un delito y en funcionarios públicos es corrupción", había expresado sin mencionar nombres. Vale aclarar que el bloque de Cambiemos en Merlo, constituido por 7 concejales, actualmente se encuentra dividido y parecería que los integrantes de la bancada, como es el caso de Dodera, ya no seguirán escondiendo sus diferencias. De hecho, el concejal aseguró que se encuentra tarabajando para ir a una interna y lograr una renovación en Cambiemos".