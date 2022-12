En plena Navidad, Fernando Burlando anunció que será candidato a gobernador. Así lo hizo saber a través de una entrevista en el portal Infobae, que salió publicada especialemnte durante la madrugada de este domingo 25 de diciembre, mientras transcurrían las primeras horas de Navidad.

"Me parece que ha llegado el momento de dedicarme a la política. Con un partido político que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO. El objetivo es que me presente como candidato a Gobernador", dijo el letrado durante una entrevista ofrecida a la periodista Natalia Volosin.

Burlando, que acaba de ser papá junto a la modelo Barby Franco, anunció así que se está preparando para ser candidato en la Provincia por el Movimiento de Integración Federal (MIF), un partido político que en territorio bonaerense está aliado al Partido Libertario que encabeza Javier Milei.

Durante la nota, Burlando consideró que "para administrar la Provincia hay que quererla, y amarla". Fue por eso que cuando le preguntaron si creía que Kicillof no quiere a la Provincia, respondió: "Hay infinidad de funcionarios a los que les importa un huevo la provincia. No se tatuarían en el pecho".

Al hablar de la inseguridad, llamó a "urbanizar toda la provincia de Buenos Aires" y darles herramientas a la policía "que cobra dos mangos y está ofreciendo la vida para vos y para mí". "Obviamente hay policías buenos, policías malos. El policía malo para mí no es policía", sentenció el letrado.

Al igual que Milei, al hablar del Frente de Todos, Burlando fue livianito. Sobre la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad se limitó a decir que "lo que diga la Justicia es palabra santa". Y al opinar sobre el Ministro de Seguridad bonaerense, sostuvo que "Berni es un tipo que hace las cosas con pasión".

QUIÉN ES FERNANDO BURLANDO

Fernando Burlando es uno de los abogados más conocidos de la Argentina. Tuvo un paso breve por la Justicia (su padre fue juez), pero desde hace décadas ejerce la profesión desde su histórico estudio en la ciudad de La Plata y en sus oficinas del exclusivo barrio porteño de Puerto Madero.

Su nombre se vincula a los casos más resonantes y le gusta defender a “los malos”, desde la banda de Los Horneros condenada por el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas hasta el empresario Alfredo Pesquera, imputado y absuelto por la muerte del ídolo cuartetero Rodrigo Bueno.

"Era joven" se excusó el abogado, como dando a entender que ahora no los defendería. No obstante, reconoció que pidió 30 millones de dólares para defender a Lázaro Báez. Y confesó que si ahora le volverían a pasar la causa, "haría lo imposible por tomar el caso, pero subiría un poquito el precio".

Para Burlando, no hay contradicción en que por un lado sea el defensor de Juan Darthés y que, por otro, tome varios casos en los cuales representa a mujeres víctimas de violencia de género como la pareja de Sebastián Villa, Flor Peña o Julieta Prandi. "Trato de ser lo más noble", explicó.

Otras de las acciones que causó críticas en la vida de Burlando fue cuando se subió al paravalanchas con barra de Estudiantes, club del cual es hincha. Poco después, en 2021, los hinchas lo acusaron de "traidor" por defender a dos presuntos asesinos de "Pipi" Alonso, histórico barra del "León".

Pese a todas estas polémicas, desde hace casi 3 años el mediático abogado intenta cambiar la imagen al representar de manera gratuita a los padries de Fernando Báez Sosa, asesinado a la salida de un boliche de Villa Gesell en 2020. El juicio contra los rugbiers acusados comenzará en enero.