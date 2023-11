El concejal radical de Tandil, Juan Salceda, fue denunciado por presunto “conflicto de intereses e incompatibilidad” de funciones. La presentación la realizó un vecino y está dirigida al presidente del Legislativo, Juan Pablo Frolik. El denunciante pidió revisar la situación del concejal que integra la Comisión de Salud y ejerce otros dos cargos en un efector público y otro privado.



En su escrito, el vecino instó al Concejo Deliberante a ordenar la instrucción de un sumario administrativo, reservándose el derecho de asistir a la Justicia. La nota fue presentada en la Secretaría del Concejo Deliberante, donde le colocaron el sello de “Recibido” el último lunes. Sin embargo, trascendió que

la correspondencia aún no fue cargada en el sistema de expedientes.

De acuerdo a lo que pudo saber el medio local El Eco Digital, la comunicación expresa en su primer párrafo: “Me dirijo a usted en condición de ciudadano tandilense a los efectos de presentar mi denuncia por conflicto de intereses e incompatibilidad del concejal en funciones Dr. Juan Antonio Salceda, presidente de la Comisión de Bienestar Social y Salud de este Concejo".

Luego de que trascendiera la presentación de la carta, el concejal, cirujano del Hospital y director de la Clínica Chacabuco salió a defenderse. Aseguró que el Tribunal de Cuentas dictaminó que no existen conflictos entre sus funciones. Sobre su rol en la Clínica, sostuvo que “es una mutual que no reparte dividendos” y que no tiene injerencia en la derivación de pacientes del Hospital al efector privado.

En declaraciones a La Mañana de El Eco, Salceda aclaró que el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires ya se expidió en cuanto al ejercicio simultáneo de su profesión en el Hospital, como legislador electo y como director médico de la Nueva Clínica Chacabuco. Acerca de este último dijo: “Es una mutual que no reparte dividendos y no deriva pacientes del sector público al privado”.

“Siempre me gustó trabajar y siempre trabajé, y además esto lo hago, lo de concejal, por mi compromiso por la ciudad y por mi compromiso con una gestión que siempre la admiré como ciudadano y me dieron una oportunidad, pero yo soy médico hasta el último hueso mío, y soy médico cirujano y no me corro de eso”, se defendió el edil del radicalismo.