Un correo interno del Pentágono filtrado y difundido por Reuters sacudió el escenario internacional: el gobierno de Donald Trump evalúa retirar su respaldo a la posición del Reino Unido en la disputa por las Islas Malvinas.

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La posibilidad forma parte de un paquete de medidas que Washington analiza como represalia contra países de la OTAN que no acompañaron las operaciones militares contra Irán. En ese marco, el documento menciona la opción de revisar el apoyo diplomático a las llamadas “posesiones imperiales” europeas, entre ellas el archipiélago del Atlántico Sur, reclamado por la Argentina.

Según trascendió, el memo circula en los niveles más altos del Pentágono y plantea distintas alternativas de “castigo” para los aliados que se negaron a otorgar derechos de acceso, base y sobrevuelo (ABO) a las fuerzas estadounidenses.

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Una fuente citada por Reuters señaló que la intención es enviar una señal política contundente y “reducir la sensación de privilegio” de los países europeos dentro de la alianza.

Tensión con Londres y la OTAN

El posible giro de Washington se da en medio de una creciente tensión con el primer ministro británico, Keir Starmer, a quien Trump criticó duramente por no sumarse a la ofensiva contra Irán.

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El mandatario estadounidense incluso lo tildó de “cobarde” y cuestionó la capacidad militar británica, profundizando el deterioro del vínculo bilateral.

En paralelo, Estados Unidos también expresó su malestar con otros socios europeos. El documento menciona incluso la posibilidad —de fuerte impacto simbólico— de suspender a España de la OTAN por negarse a habilitar el uso de sus bases y espacio aéreo para ataques contra Irán.

Un cambio con impacto en Argentina

Actualmente, el Departamento de Estado reconoce la administración británica de las islas, aunque también admite el reclamo soberano argentino. Una eventual revisión de esa postura marcaría un cambio significativo en la política exterior estadounidense.

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El escenario se da además en un contexto de sintonía política entre Trump y el presidente argentino, Javier Milei, lo que suma expectativa sobre un posible impacto en el reclamo diplomático.

Por ahora, se trata de opciones en análisis y no de una decisión confirmada. Sin embargo, la filtración ya generó repercusiones en medios internacionales y reavivó la discusión sobre el rol de Estados Unidos en la disputa por Malvinas.