El Autódromo Roberto Mouras de La Plata quedó clausurado por una medida judicial ejecutada por la Policía Federal Argentina (PFA) y toda la actividad automovilística prevista para este fin de semana debió ser suspendida. La decisión se tomó en el marco de una investigación por presuntas irregularidades administrativas vinculadas con la habilitación del predio.

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Según informó el medio platense 0221, la Justicia Federal ordenó el cierre del circuito y estableció un plazo para que pilotos, equipos y organizadores pudieran retirar vehículos, herramientas y otras pertenencias de las instalaciones. Por el momento, no se informó oficialmente cuánto tiempo permanecerá clausurado.

La medida dejó sin actividad a ALMA, AVZ, Fórmula 5 y TC 2000 Platense, entre otras categorías que tenían competencias previstas para este fin de semana. ALMA, que iba a disputar su séptima fecha, comunicó la suspensión a sus pilotos y equipos.

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Qué investiga la Justicia

La causa tiene como antecedente un allanamiento realizado el 17 de mayo, cuando más de 50 efectivos de la Policía Federal, junto a personal de Bomberos y especialistas en delitos ambientales, ingresaron al autódromo mientras se disputaba una fecha de TC Pick Up y TC Mouras.

De acuerdo con 0221, aquel procedimiento se originó por una denuncia sobre el supuesto almacenamiento de combustible fuera de las condiciones establecidas. Con el avance de la investigación también quedaron bajo análisis presuntas irregularidades en la habilitación del predio, que finalmente derivaron en la clausura.

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El cierre genera además incertidumbre sobre el calendario nacional: el Turismo Carretera tiene previsto disputar el Gran Premio Coronación el 6 de diciembre en el Roberto Mouras. Fuentes citadas por Carburando señalaron que la clausura podría extenderse hasta seis meses, aunque ese plazo no fue confirmado por la Justicia Federal.