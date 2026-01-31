Una tormenta sorprendió a la ciudad de Chivilcoy y, en apenas veinte minutos, dejó un acumulado de 25 milímetros de lluvia, fuertes ráfagas de viento, caída de granizo pequeño y un marcado descenso de la temperatura.

El fenómeno afectó casi exclusivamente al sector céntrico, mientras que en zonas rurales del partido prácticamente no se registraron precipitaciones.

En declaraciones a LANOTICIA1.COM, el intendente Guillermo Britos, contó lo ocurrido: “Fue unos minutos de un viento fuerte y lluvia”, explicó.

Foto: La Razón de Chivilcoy

“Se voló el techo del centro universitario, solamente de dos aulas, el segundo piso y un hangar del aeroclub y las chapas terminaron en la ruta. Estuvieron trabajando ahí los bomberos con la policía vial”. El mandatario preciso que “no hay evacuados, no hay lesionados”.

El panorama post tormenta pasado el mediodía del sábado es “totamente normal” según expresó Britos.

Además, el jefe comunal detalló que se comunicó con Axel Kicillof quien comprometió asistencia para la reparación del techo del Centro Universitario y ayuda para algunas familias que sufrieron pérdidas en sus viviendas”.