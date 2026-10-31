El descenso de Aldosivi a la Primera Nacional dejó una escena de tensión en la conferencia de prensa posterior a la derrota frente a Racing. El entrenador Javier Sanguinetti protagonizó un fuerte cruce con un periodista que, entre lágrimas, cuestionó su decisión de utilizar al delantero Andrés Chávez.

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El cronista apuntó contra el rendimiento físico y futbolístico del atacante y calificó su inclusión como una decisión que "parece hasta mala praxis". También reclamó que su lugar fuera ocupado por jugadores juveniles de la Reserva.

"Es un exjugador, tiene 120 kilos, rueda, no corre y lo seguís poniendo igual", lanzó el periodista. Y agregó: "¿Qué ejemplo le estás dando a un pibe en poner a un jugador que pesa 120 kilos en la cancha?".

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Sanguinetti rechazó los términos de la intervención y decidió no responder el cuestionamiento futbolístico. "Primero, no voy a contestarte porque me parece que no merecés que te conteste", expresó.

"ES UN EX JUGADOR, TIENE 120 KILOS, RUEDA Y NO CORRE" 💥 😬⚽️ Con la voz quebrada, un periodista cuestionó a Javier Sanguinetti, DT de Aldosivi, por usar a Andrés Chávez ante Racing en el ST y descalificó al futbolista ❌ El entrenador expresó que le parecía "completamente fuera de lugar" lo que dijo sobre el jugador — Diario Olé (@DiarioOle) October 31, 2026

Luego, marcó su desacuerdo con las descalificaciones hacia el delantero: "Entiendo tu dolor, pero me parece completamente fuera de lugar lo que has dicho de un jugador".

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El técnico también explicó que asumió con la temporada en marcha y que debió trabajar con el plantel que tenía a disposición. "Nosotros tenemos jugadores que tenemos que utilizar. La plantilla que me dieron cuando llegué es esta", sostuvo, y consideró que los cuestionamientos por la conformación del equipo debían dirigirse a otros responsables.

Chávez, de 35 años, llegó desde Almagro durante el segundo semestre y disputó 13 partidos con Aldosivi, sin goles ni asistencias. Frente a Racing ingresó en el complemento y tuvo una oportunidad con un remate de zurda que pasó cerca de uno de los palos.

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El equipo marplatense necesitaba sumar para mantener sus posibilidades de permanencia, pero terminó cayendo 2-1 en el Cilindro de Avellaneda.

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A los 20 minutos del primer tiempo, Andrés Vombergar puso en ventaja al Tiburón. Sin embargo, Adrián Martínez igualó cuatro minutos después para Racing. En el complemento, Ignacio Rodríguez convirtió de penal el tanto definitivo.

Con este resultado, Aldosivi jugará en la Primera Nacional en 2027, después de dos temporadas consecutivas en la máxima categoría.

Tras el descenso, Sanguinetti también dejó un mensaje para los hinchas y defendió el esfuerzo de sus dirigidos. "Este equipo y este grupo dio todo, hasta lo que no tenía", afirmó. Sobre su futuro, no descartó continuar al frente del equipo: "Tengo la misma convicción. Después, dependerá de un montón de cuestiones".