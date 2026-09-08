"Sostenemos una inversión histórica en seguridad, aquí no hay lugar para la motosierra", dijo Kicillof ante cadetes de la Policía
Más de 2.000 cadetes de la policía provincial juraron fidelidad a la bandera nacional. Fue en un acto encabezado por el gobernador Axel Kicillof en la Escuela Juan Vucetich, ubicada en Berazategui.
Axel Kicillof encabezó junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, el acto de jura de fidelidad a la bandera nacional de 2.075 cadetes en la Escuela de Policía Juan Vucetich, en Berazategui.
En ese marco, Kicillof afirmó: "Para recuperar el prestigio de la Policía de la provincia era indispensable llevar adelante una transformación profunda e integral como la que estamos realizando: invertimos en infraestructura, equipamiento, tecnología y capacitación de todos los agentes de nuestra fuerza”.
"Este esfuerzo es mucho más importante hoy, ya que sostenemos una inversión histórica en materia de seguridad a pesar de un Gobierno nacional que ajusta y nos quita ilegalmente los recursos que nos corresponden”, sostuvo el Gobernador, y añadió: “Aquí no hay lugar para la motosierra: los cadetes y las familias bonaerenses pueden contar con nuestro compromiso innegociable para consolidar una fuerza que esté a la altura de las demandas de nuestro pueblo".
Al finalizar sus estudios a fin de año, estos cadetes se sumarán a los más de 90 mil efectivos de la Policía provincial. Al respecto, Alonso señaló: “Quienes desempeñan este trabajo en las calles necesitan de una rigurosa preparación y también de los enormes valores que guían a nuestra fuerza: esta jura de fidelidad a la bandera representa el compromiso de que cada agente dará todo de sí para cuidar y proteger a los y las bonaerenses”.
Durante la jornada, se inauguró la obra de puesta en valor del polideportivo de la escuela Vucetich, donde se desarrollan actividades de entrenamiento físico y operativo de los futuros policías. Entre otros trabajos, se realizó el recambio de chapas del techo y zinguería, la renovación de la instalación eléctrica, la construcción de nuevos baños con vestuarios y el reacondicionamiento de la cancha deportiva para distintas disciplinas.
Por último, Kicillof sostuvo: "Acompañamos este juramento y reafirmamos, una vez más, que el Gobierno provincial está decidido a seguir combatiendo el delito para cuidar a las y los bonaerenses en todos los rincones de nuestra provincia".
Estuvieron presentes el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel; el jefe de la Policía provincial, Javier Villar; el subjefe, Leandro María Sarlo; el subadministrador General del Instituto de la Vivienda, Hernán Ralinqueo; la intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi; sus pares de Benito Juárez, Julio Marini, de General Paz, Juan Manuel Álvarez; y de Almirante Brown, Juan José Fabiani, y autoridades policiales.
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