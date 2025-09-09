Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), evalúa convertirse en arrepentido en la causa por presunta corrupción que lo tiene en la mira. El exfuncionario cree que la administración de Javier Milei busca “hundirlo solo a él” en medio del escándalo de los audios en los que habla de un supuesto esquema de coimas.

La definición llegará cuando se levante el secreto de sumario, previsto para la semana próxima. Según pudo saber Clarín, Spagnuolo pidió una prórroga al juez Sebastián Casanello antes de responder sobre los planteos de nulidad que presentó la defensa de los hermanos Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina.

El caso investiga si dentro de la ANDIS funcionó un esquema de sobornos a cambio de contratos millonarios. Suizo Argentina fue la principal proveedora de medicamentos del programa Incluir Salud, con licitaciones que superan los 55.000 millones de pesos.

La figura del arrepentido, contemplada en la ley como “imputado colaborador”, obliga a quien se acoge a reconocer su responsabilidad y aportar información novedosa sobre otros funcionarios de mayor jerarquía. En este contexto, la gran incógnita es qué datos podría brindar Spagnuolo si decide dar ese paso.

El fiscal federal Franco Picardi conduce la investigación y será quien reciba un eventual pedido de acuerdo de colaboración, que luego deberá homologar el juez. La decisión de Spagnuolo podría redefinir el rumbo de una causa que ya golpeó de lleno a la Casa Rosada.

