Por Ramiro Pablo Gómez

El Médico infectólogo y vocero de la Sociedad Argentina de Infectología, Daniel Pryluka, dialogó con LaNoticia1.com sobre la vacuna rusa Sputkin V aprobada, finalmente, por la ANMAT. El médico cuestionó los debates y las dudas que se generan en torno a la vacuna.

“Creo que básicamente es un problema periodístico y político pero no científico”, expresó Pryluka. “Quién que haya tomado un remedio le preguntó a su médico como habían sido los estudios de fase 3”, cuestionó.

- La mutación de una cepa del COVID en Gran Bretaña. ¿Es una mutación más dentro del desarrollo de este virus o hay que preocuparse?

Los virus mutan permanentemente y todas las especies van teniendo mutaciones. En la medida en que una mutación le permite al virus mejores condiciones transmisibilidad va a ir desplazando al anterior. Mutaciones va a seguir habiendo, probablemente las que predominen serán las que tengan mejores condiciones para infectar pero eso no quiere decir que vayan a ser más graves.

- ¿Qué sucede con la agresividad del virus en las muraciones?

A veces las mutaciones provocan que el virus pierda agresividad pero hay que tener en cuenta que, por un factor numérico, no es lo mismo que contagie a 1000 que a 10 mil personas donde el 5% pueden ser pacientes graves.

- Están por llegar las primeras dosis de las vacunas rusas y todavía se discute el origen de las vacunas y se duda, básicamente, de la efectividad de la rusa. No sucede lo mismo con la de Pfizer por ejemplo. Estas discusiones ¿se dan desde la institución médica científica o son debates que se instalan desde otras áreas ajenas a la salud?

Creo que básicamente es un problema periodístico y político. Considero que la ANMAT va a evaluar de acuerdo a la información adecuada el uso o no de esta vacuna. Si bien está viniendo hacia la Argentina aún no está aprobada como tampoco estaba la de Pfizer. En la medida que la ANMAT la apruebe no veo ningún problema.

La discusión es político mediática y es muy peligrosa. Si asustan a la población y después se enferma el paciente hay una responsabilidad a través de la mala información.

- A qué crees que se debe esta generación de discursos periodísticos que ponen en duda, en este caso, una vacuna de origen ruso.

Es un tema político, informativo, sociológico que no tendría por qué estar. Habría que preguntarles a los colegas de ustedes porque dan esas informaciones sin ningún fundamento. Quién que haya tomado un remedio le preguntó a su médico como habían sido los estudios de fase 3 o dónde se publicó el estudio del medicamento que le estaban dando. Qué paciente en terapia intensiva preguntó cuál era la evidencia científica para todo lo que le hacían.

Cuando analizamos la procedencia de las vacunas que le damos a nuestros hijos o nietos o qué estudios se habían presentado. Entonces por qué gente que no sabía ni siquiera qué era un estudio científico o ensayos clínicos, que nunca había escuchado cómo se estudia una vacuna, hoy se ponga a hablar y a opinar a favor o en contra, realmente es esa persona la que tiene que contestar esta pregunta. Cómo médico, no lo sé.