“La esposa de un Ministro no puede ser proveedora del Estado. No importa cuán competitivo haya sido el proceso de selección. De hecho no lo fue y no hubo licitación sino adjudicación directa”, manifestó Margarita Stolbizer en redes sociales.

"El Estado ya tiene esos cursos y personal para dictarlos sin necesidad de contratar a terceros. Ajustan universidades, jubilados y discapacidad. Pero los libertarios llegaron para hacer negocios con los recursos públicos y no se están perdiendo ninguno.

Sturzenegger es pura hipocresía con discurso de derecha", añadió.

“Ya ni queda esperanza de algún remedio, investigación o rescisión. Si no hay una sociedad que se indigne y reclame cada día el robo tapado por los insultos será mayor”, finalizó la dirigente.

La crítica de Stolbizer surgió al conocerse la adjudicación directa de un contrato por más de $114 millones que concretó el Ministerio de Relaciones Exteriores dándole a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa (AACI) la capacitación por 9 meses de 132 diplomáticos y empleados de la Cancillería argentina para que aprendan el idioma inglés; la firma beneficiada es dirigida por María Josefina Rouillet, esposa del Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

