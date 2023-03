Marisol Caffarello tiene 33 años y está atravesando una dramática situación. La mujer es vecina del partido bonaerense de San Pedro. Su pareja la echó de su casa a raíz de los conflictos que se generaron por las actitudes de dos de sus siete hijos, ambos adolescentes con serios problemas de adicciones.

Ahora Marisol quedó en la calle con sus hijos y pide ayuda para encontrar un lugar para vivir. La mujer contó su historia en LaNoticia1.com, donde reveló que fue a pedir auxilio a la Municipalidad, pero en la Secretaría de Género le indicaron que no podían socorrerla y le ofrecieron una inesperada explicación.

De acuerdo a lo que contó ante nuestros micrófonos, Caffarello dijo que consultó en el área de Género y le explicaron que como no había sido víctima de violencia, no correspondía que la asistan puesto que el suyo era "un problema habitacional", algo que luego confirmó a este medio la propia secretaria, Laura Monfasani.

"Estoy en situación de calle. Mi pareja me echó de la casa que compartíamos desde hace 5 años. Su hermano me pegó con un palo, tengo cuatro puntos en el brazo. Pasé la noche en un galpón", contó Marisol entre lágrimas, acompañada por sus hijos, entre ellos una pequeña de 4 años que lloraba de manera desgarradora.

La mujer contó que se hace cargo de sus siete hijos porque los padres de las criaturas la ayudan a mantenerlos. A eso se le suma el caso de "Alan y Wilson", los dos adolescentes con problemas de adicciones, uno de ellos con antecedentes penales: "Hace años estoy luchando sola para que lo internen. Y no aguanto más".

A raíz de todo este conflicto familiar, Marisol reveló que sus chicos no están yendo a la escuela. "Mis nenas más chiquitas no pueden dormir y lloran todo el día. No aguanto más con todo esto. No soy de fierro, ya me quise matar. Pero pido ayuda, sobre todo por mis hijas más chicas", agregó en medio de una profunda congoja.

LaNoticia1.com contactó a la mujer con el área Desarrollo Humano de la Municipalidad, cuyo secretario, Walter Sánchez, dispuso que sea alojada en el refugio para personas en situación de calle del CIC. Tras tomar intervención en el caso, finalmente la mujer y sus hijos fueron trasladados este martes al mediodía.