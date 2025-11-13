Sube el agua: Provincia autorizó un ajuste en las tarifas de ABSA del 11%
El valor del metro cúbico o módulo general valga $196,76 a partir del 1° de diciembre. Los detalles de la medida.
La compañía Aguas Bonaerenses Sociedad Anónima (ABSA), que brinda servicio en 94 localidades de 53 distritos de la provincia - aumentará las tarifas desde diciembre un 10,85%.
Así lo estableció la resolución 1069 publicada en el Boletín Oficial del distrito y que lleva la firma de Gabriel Katopodis, Ministro de Infraestructura y Servicios Públicos.
En concreto, estableció que el valor del metro cúbico o módulo general valga $196,76 a partir del 1° de diciembre.
Se trata de un aumento del 10,85% respecto del precio actual ($177,50) que había entrado en vigencia en agosto, cuando el ajuste había sido de 8,5%. La próxima suba será con las facturas de abril de 2026.
La compañía actualiza la tarifa a través de la implementación de una fórmula cuatrimestral sobre el valor del metro cúbico que se basa en el Índice de Salarios (IS) y en el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), para los capítulos de “Energía Eléctrica” y “Sustancias y Productos Químicos”.
Los aumentos impactan tanto en el servicio no medido, que tiene la mayoría de los usuarios, como en el servicio medido, informó DIB.
