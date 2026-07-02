El Gobierno de la provincia de Buenos Aires actualizó las multas de tránsito para el bimestre julio-agosto con un ajuste del 2,5%.

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La suba en los montos de las infracciones de tránsito se explica por el aumento del litro de nafta Premium —referencia tomada en la estación del Automóvil Club Argentino de La Plata— que establece el valor de la Unidad Fija (UF)

A través de una resolución la UF para las multas por infracciones de tránsito pasó de $2215 a $2271 para los próximos dos meses.

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Los nuevos valores

Con la actualización vigente, las sanciones quedan establecidas de la siguiente manera:

Exceso de velocidad: entre $340.650 y $2.271.000 (entre 150 y 1.000 UF)

No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $113.550 y $227.100 (entre 50 y 100 UF)

Pasar un semáforo en rojo: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Circular a contramano: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Por girar a la izquierda en zonas prohibidas: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Mal estacionamiento: entre $113.550 y $227.100 (entre 50 y 100 UF)

Conducir alcoholizado: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $1.135.500 y $2.725.200 (entre 500 y 1.200 UF).

Circular con la VTV vencida: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

Circular sin cobertura de seguro: entre $681.300 y $2.271.000 (entre 300 y 1.000 UF)

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