Conmebol dio a conocer el fallo tras la cancelación del partido entre Independiente y Universidad de Chile por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana que debió ser suspendido hace 15 días por graves incidentes en las tribunas del Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Ads

El organismo continental determinó que el Rojo sea descalificado del torneo. Además, no podrá contar con su público en los próximos siete partidos, y tampoco los tendrá en los siguientes siete encuentros en condición de visitante.

Por su parte, la U disputará los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Alianza Lima, pero lo hará sin su público en condición de local durante siete encuentros.

Ads

Ante la determinación, el club de Avellaneda se expresó con un posteo en sus redes sociales. Con una imagen de una campera de una de las víctima de Independiente ensangrentada, rubricó: “Perdió el fútbol, ganaron los violentos”.

Puede interesarte

Ads