Sudestada histórica en la costa bonaerense: graves daños en Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y Partido de La Costa
El mar llegó a los 2,40 metros, un nivel que no se registraba desde hace casi seis años. Varias localidades turísticas sufrieron daños estructurales. Ya hay tareas de reconstrucción en marcha para sostener la temporada.
La fuerte sudestada que afectó este fin de semana a la costa bonaerense dejó un escenario complejo en plena temporada de verano, con playas erosionadas, balnearios dañados y accesos comprometidos en distintos puntos de la Provincia. El fenómeno estuvo impulsado por vientos del sur y sudeste de hasta 75 km/h y una crecida del mar que alcanzó los 2,40 metros, un registro inusual para los últimos años.
Si bien este domingo el agua comenzó a retroceder, las bajas temperaturas y el viento impidieron que turistas y vecinos pudieran cerrar el fin de semana con normalidad. De todos modos, no se registraron víctimas ni evacuados en ninguna de las localidades afectadas.
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), desde el viernes por la tarde regía una alerta amarilla por fuertes vientos, con velocidades previstas de entre 40 y 55 km/h. Sin embargo, el fenómeno se intensificó pasadas las 21 y provocó destrozos visibles en zonas costeras y urbanas.
En Mar del Plata, cabecera turística de la Provincia, debió intervenir Defensa Civil por la caída de árboles, ramas, postes y daños en semáforos. La pleamar alcanzó sectores de Punta Mogotes, La Perla y la zona sur, donde el agua llegó hasta la línea de carpas.
La sudestada también impactó con fuerza en el Partido de La Costa. En redes sociales se multiplicaron imágenes de San Clemente, Las Toninas, Santa Teresita, Mar del Tuyú y San Bernardo, donde el agua avanzó hasta la costanera e incluso afectó viviendas cercanas al mar.
En Pinamar y Cariló, las malas condiciones climáticas dañaron casillas de guardavidas, mientras que en Villa Gesell el mar arrastró señalizaciones y desplazó grandes volúmenes de arena, modificando el perfil de varias playas.
Frente a este panorama, los trabajos de reconstrucción comenzaron durante el mismo fin de semana con el objetivo de garantizar la continuidad de la temporada alta. En localidades como Reta, la delegación municipal y el personal de Playas Limpias colocaron pasarelas de acceso que habían sido destruidas por el avance del mar. Las tareas continuarán durante los próximos días.
En Mar del Tuyú, en tanto, vecinos y propietarios que utilizan una de las bajadas a la playa iniciaron una colecta solidaria a través de redes sociales para poder repararla. Estiman que el costo de los trabajos oscila entre 300 y 400 mil pesos.
El fenómeno también tuvo impacto fuera del país. En las costas de Uruguay, la sudestada provocó la muerte de decenas de lobeznos marinos en los departamentos de Maldonado y Rocha. Según informó el centro Rescate Fauna Marina – Uruguay, algunos ejemplares pudieron ser trasladados con ayuda de guardavidas y Prefectura, aunque no todos lograron sobrevivir.
