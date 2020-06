El Gobierno provincial remitió a 28 municipios bonaerenses, la mayoría del interior y todos gobernados por intendentes de la oposición, una orden emanada del Ministerio de Seguridad que conduce Sergio Berni para que envíen patrulleros al conurbano para reforzar los operativos relacionados con el control de la cuarentena en esa zona.

El Ministerio de Seguridad pidió 34 patrulleros a 28 municipios. Uno de ellos es Suipacha, cuyo intendente, Alejandro Federico, se mostró disgustado por la decisión: "Creo que no está bien y no va a dar resultado esta medida, por eso espero que se revierta", se quejó en diálogo con LaNoticia1.com

La denominada Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es una zona integrada por 40 municipios, que en la región abarca hasta Zárate, donde se focaliza la mayor cantidad de casos de coronavirus COVID-19 en el territorio bonaerense.

En esa región, el aislamiento social preventivo y obligatorio se mantiene con pocas excepciones para evitar la propagación del virus y el Gobierno de Axel Kicillof consideró necesario reforzar los operativos policiales con patrulleros de comisarías del interior.

La mayoría de los distritos que tuvieron que ceder un móvil de los que tienen a disposición para el patrullaje local son municipios que tienen Policía Comunal y que son gobernados por intendentes que políticamente no responden al oficialismo provincial. Algunos de ellos, como Federico, no tomaron bien la medida.

"Desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia nos llegó una circular para que móviles de la Policía tuvieran que dirigirse sí o sí al AMBA. En este caso, al municipio de La Matanza. Entonces le sacan móviles a municipios del interior de la provincia de Buenos Aires para incorporarlos a una estructura de mucho más cuidado", contó Alejandro Federico a LaNoticia1.com

"Yo la desición la puedo llegar a comprender, pero es difícil aceptarla", aseguró el mandatario municipal y explicó que si bien los patrulleros pertenecen a la Policía Bonaerense "fueron destinados para la Policía Comunal y se mantienen con recursos municipales"

En ese sentido, aseguró que "los recursos que la Provincia manda no alcanza para mantener los patrulleros" y consideró sorpresiva la decisión: "Nos encontramos con una disposición del Ministerio de Seguridad, de un momento para otro".

A Alejandro Federico le resultó llamativo que todos los distritos a los que se les solicitó patrulleros son gobernados por intendentes de la oposición. "Todos los municipios de Juntos por el Cambio tuvieron que entregar algún móvil para que trabajen en el AMBA", dijo.

"Espero escuchar un llamado para que los volvamos a buscar porque a nosotros también nos hacen falta", señaló y advirtió: "Creo que no está bien y no va a dar resultado esta medida, por eso espero que se revierta"

"Son detalles que no hacen a que yo tenga que decir que nos llevamos mal con el Gobierno de la provincia de Buenos Aires o que el Gobernador no atiende nuestros pedidos, pero son detalles que no puedo dejar de indicarlos, porque son cosas que no están bien", aseguró el intendente de Suipacha.

El mandatario comunal, que responde a Juntos por el Cambio, dijo que la relación Kicillof es buena: "Tengo que decir que sí. Nosotros hemos tenido buenos resultados en gran medida. Podemos expresarnos bien. Nuestro espacio es recibido. Son consesuadas muchas de nuestras políticas. Quisieramos que los resultados fueran un poco más positivos", expresó.