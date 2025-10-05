“Suipacha Gourmet” será un evento inédito que reunirá a productores, pymes, empresas y amantes de la buena cocina en una propuesta que combina gastronomía, actividades en vivo y experiencias para toda la familia en la Sociedad Rural de Suipacha.

Durante las dos jornadas, los visitantes podrán recorrer un patio gastronómico con foodtrucks, un espacio de música en vivo y un sector de productores locales que ofrecerán alimentos y bebidas de elaboración propia.

Según los organizadores, la feria busca convertirse en un punto de encuentro entre quienes producen y quienes disfrutan de los sabores auténticos de la región, en un clima festivo y pensado para todas las edades.

Información útil

Sociedad Rural de Suipacha – Ruta Nº5 Km 128,5

Horario: de 12 a 20 hs

Entradas anticipadas – Categoría General (desde 12 años): Del 15 al 21 de septiembre: $5.000 Del 22 al 30 de septiembre: $7.000 A partir del 1 de octubre: $10.000 Entradas Niños (2 a 12 años): $5.000 (valor único) Las entradas ya están disponibles a través de las redes sociales oficiales del evento (@suipachagourmet en Instagram y Facebook).

Estacionamiento dentro del predio: $10.000 por vehículo.

La conducción estará a cargo de la reconocida cocinera y conductora Chantal Abad, quien no solo guiará al público en cada actividad, sino que además ofrecerá una masterclass en vivo. También será anfitriona de la cena de pasos programada para el sábado por la noche, donde un grupo reducido de comensales podrá vivir una experiencia gastronómica exclusiva.

Otro de los nombres destacados será el periodista y crítico gastronómico Pietro Sorba, que sumará su mirada experta sobre la cocina regional, aportando al intercambio con el público y al enriquecimiento de la propuesta.

A su vez, el sommelier Fabricio Portelli conducirá la carpa “Quesos y vinos, buenos maridajes”, donde se realizarán degustaciones guiadas y los visitantes tendrán la posibilidad de adquirir vinos y quesos seleccionados para llevarse el maridaje perfecto a casa.

Las actividades en vivo también incluirán un espacio de masterclass con referentes como El Gordo Cocina, que compartirán recetas, tips y secretos con los presentes. Para los más chicos, habrá un sector especial con juegos y actividades de cocina diseñadas para que también puedan disfrutar de la experiencia.