El bloque opositor en el Concejo deliberante de Suipacha “Juntos Somos Potencia” lanzó duras críticas al intendente Juan Luis Mancini (Unión por la Patria) después de que no se hiciera presente en una sesión en la que debía ser interpelado.

Ads

En la última sesión, el concejal por Potencia, Daniel Fanucci, confirmó que se llevaría adelante la interpelación a Mancini como consecuencia de irregularidades en el Hospital Municipal Esteban Iribarne.

En forma reciente, surgió la información que había médicos que habían trabajado en el HOMEI sin la matrícula correspondiente. Sin embargo, en lugar de Mancini, asistió Jésica Crudo, quien ocupa el cargo de secretaria de Salud desde hace menos de un mes.

Ads

Desde el espacio opositor cuestionaron con dureza la decisión del intendente, calificándola de irresponsable y acusándolo de evitar rendir cuentas directamente ante los representantes del Legislativo.

Argumentan que la ausencia del mandatario municipal muestra una falta de compromiso político y de valentía frente a una problemática que consideran central para el bienestar de la comunidad.

Ads

En un comunicado difundido tras el hecho, los concejales opositores también expresaron que la gestión de Mancini, en sus dos años de gobierno, ha tenido resultados poco claros y no ha brindado respuestas satisfactorias a los desafíos que enfrenta la localidad.