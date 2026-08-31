La comunidad de Suipacha se prepara para rendir homenaje a la producción local y visibilizar el esfuerzo de quienes emprenden y elaboran día a día con dedicación con la 1° Fiesta Nacional de la Mermelada.

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Los próximos 5 y 6 de septiembre, la emblemática Plaza Brown será el escenario principal del encuentro. La apertura institucional y oficial de esta primera edición tendrá lugar el sábado 5 a las 17:00 horas.

Las dos jornadas festivas fueron diseñadas para reunir a vecinos y visitantes. Desde la comuna lo describen como un evento que “representa una oportunidad inigualable para mostrar con orgullo lo que somos, lo que hacemos y la amplia oferta que la región tiene para brindar a quienes nos visiten”.

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“Seguimos fomentando la realización de eventos que generan un espacio cultural y además es un generador de empleo que aprovechan nuestros y nuestras suipachenses. La agenda recreativa y cultural crece” , sostuvo el intendente Juan Luis Mancini.

Durante ambas jornadas, la Plaza Brown albergará una propuesta integral orientada al disfrute de toda la familia.

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La programación incluye un variado paseo de artesanos con producciones autóctonas, un patio gastronómico para degustar platos y sabores regionales, así como una grilla continua de shows musicales en vivo con artistas locales. Asimismo, reconocidos productores de mermelada brindarán charlas especializadas donde compartirán su experiencia, técnicas de elaboración y la trayectoria detrás de sus productos.

La invitación queda abierta a toda la comunidad y a las ciudades vecinas para celebrar juntos este nuevo hito que se suma al calendario cultural y productivo de Suipacha.