“Una vez más, manifiesto el deseo de seguir presidiendo el PJ de Escobar. Con este objetivo y rodeado de compañeros y compañeras (SIC) firmé mi candidatura. Nuestra lista es una síntesis política que busca fortalecer la organización partidaria y consolidar un esquema amplio, plural y con proyección territorial", destacó Jefe Municipal Ariel Sujarchuk.

Y agregó: "En estos tiempos complejos, sigamos trabajando por un distrito, una Provincia y un país mejor”.

Por su parte, Leo Moreno, quien ocupará la vicepresidencia, sostuvo que “es un momento muy difícil para las argentinas y los argentinos (SIC) y por eso vamos a redoblar los esfuerzos, la militancia y la organización, y así seguir construyendo un proyecto político que defienda el trabajo, la producción y la justicia social”.

