Sujarchuk logró una lista de unidad y seguirá como presidente del PJ Escobar
El Intendente local seguirá conduciendo el Partido Justicialista de del distrito por un nuevo período. Los integrantes de la lista, que asumirán el lunes 16 de marzo, son dirigentes con amplia trayectoria política, referentes barriales, representantes gremiales, de la juventud, de derechos humanos y de distintos espacios internos, lo que implica un avance hacia la integración, se informó oficialmente.
“Una vez más, manifiesto el deseo de seguir presidiendo el PJ de Escobar. Con este objetivo y rodeado de compañeros y compañeras (SIC) firmé mi candidatura. Nuestra lista es una síntesis política que busca fortalecer la organización partidaria y consolidar un esquema amplio, plural y con proyección territorial", destacó Jefe Municipal Ariel Sujarchuk.
Y agregó: "En estos tiempos complejos, sigamos trabajando por un distrito, una Provincia y un país mejor”.
Por su parte, Leo Moreno, quien ocupará la vicepresidencia, sostuvo que “es un momento muy difícil para las argentinas y los argentinos (SIC) y por eso vamos a redoblar los esfuerzos, la militancia y la organización, y así seguir construyendo un proyecto político que defienda el trabajo, la producción y la justicia social”.
