“Mañana es hoy porque vivimos un presente que está redefiniendo cómo producimos, aprendemos, nos cuidamos y convivimos. Por eso necesitamos formar una ciudadanía inteligente capaz de convivir, interactuar y producir con la IA. Lejos de ser un peligro, la revolución digital y la IA son una oportunidad histórica que como país debemos liderar”, destacó Ariel Sujarchuk en el marco de una charla de presentación junto al escritor Santi Siri en el auditorio del Museo Malba, y en la que la periodista Irina Sternik ofició como anfitriona.

Antes se difundieron los mensajes del gobernador Axel Kicillof, del historiador Felipe Pigna, de la creadora de la Red de Innovación Local (RIL), Delfina Irazusta, y de Jacobo Cohen Imach (vicepresidente senior de Mercado Libre), donde todos destacaron el debate plural y abierto al que convoca el autor.

Frente a más de 200 representantes de la innovación y tecnología, la academia, la industria, el desarrollo empresarial y las organizaciones gubernamentales, Sujarchuk subrayó: “Tenemos que alcanzar un futuro de colaboración y asociativismo porque lo urgente y lo importante hoy van más que nunca de la mano: desarrollo humano y cuidado del planeta. De nada sirve potenciar una tecnología que agote nuestros recursos naturales”.

Entre los invitados se destacaron el dueño de casa, Eduardo Costantini, y el presidente de ADEPA y gerente de Relaciones Institucionales del Grupo Clarín, Martín Etchevers. Del ámbito empresarial acompañaron Hernán Currais (Grupo Portland), Andrea Grobocopatel (Grupo Grobo), Ricardo Torres (Pampa Energía), Luciano Giovio (National Pride), Alejandro De Belva (América Virtual), Fafi Werthein (Pollera Pantalón), Luis Galeazzi (Argencon) y Laureano Bielsa (Potencia Argentina), entre otros. De la política se hicieron presentes las diputadas Delfina Rossi y Julia Strada, el ministro Gabriel Katopodis, el diputado provincial Fabián Perechodnik, el ex ministro Juan Cabandié, el economista Hernán Letchner y el ex presidente del Consejo de la Magistratura y actual rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Diego Molea. También se sumaron representantes diplomáticos de Perú, Belarus, Rusia, Malasia, España, Haití, Congo, Paraguay, Nigeria y Egipto. Tampoco faltaron personalidades del ambiente artístico, como Rocío Marengo, Celeste Muriega y Cristian Sancho.

