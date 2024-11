La diputada de Unión por la Patria (UxP), Susana González, aprovechó el tratamiento de la ley de promoción y desarrollo de la industria audiovisual de la provincia de Buenos Aires que propone crear un “INCAA bonaerense”, para señalar la falta de coherencia de ciertos legisladores y remarcar la política de desregulación del Estado Nacional sostenida por sus pares en el Congreso de la Nación.

“Si yo digo estar preocupada por la crisis económica, por la crisis en salud, por la crisis en el cine, no puedo levantar la mano en el Congreso Nacional para cercenar cada uno de estos derechos, para delegar facultades extraordinarias en el Poder Ejecutivo, para blindar, como está pasando en estos días, donde Macri y sus diputados no solamente blindaron a Milei para que se vetara el financiamiento universitario, para que se vetara el paupérrimo aumento de 8% que se le quería dar a las jubilaciones, porque es una incoherencia”, apuntó.

Y en esa línea continuó: “Si estamos preocupados, estamos preocupados en ambos estamentos, en el Congreso Nacional y en la legislatura provincial. Si no es muy fácil, es como dice siempre la diputada Iáñez (Lucía), parece que hay un portal estatizador y cuando cruzan Hudson, todo tiene que ser estatal y cuando pasan Hudson, todo lo tiene que regular el mercado”.

En cuanto al fondo de fomento a la producción audiovisual de $675 millones que obtuvo media sanción en el recinto, González aseguró: “En realidad, el cine tiene una prioridad, 6 de cada 10 actores son pobres. No es todo lo que vemos en las entregas de los Oscar”, y antes de continuar advirtió: “Está mal lo que voy a decir, me tomo esta reserva porque también estoy estigmatizando”.

Y continuó: “Pero como me harté de que siempre estigmaticen que todos aquellos proyectos son para actores K, militantes K, este fondo también sirve, como servía el INCAA, para financiar y ganar premios a actores K como Brandoni, actores K como Franchella, porque en ese sentido el Inca no miraban si era K o no era K”.

“Hay grandes actores nacionales que uno puede estar completamente en desacuerdo ideológicamente, yo con Brandoni estoy en las antípodas, pero es un actor de la hostia, como lo es Franchella, como lo es Darín”, explicó y añadió: “No estoy diciendo no, no hay que financiarle a ese Garca o a ese Gorila, porque entiendo que la cultura en nuestro país no tiene que estar cruzada por la ideología”.

“Nos olvidamos que “La historia oficial” también fue financiada por el Inca, nos olvidamos que “El secreto de sus ojos”, una película donde están Darín y Franchella, lejos de ser militantes K, ganaron premios, ganaron un Oscar, porque la producción audiovisual de este país es importantísima y como decía la diputada Dirolli (Viviana), por cada puesto de trabajo directo que tiene la industria audiovisual, genera dos indirectos y eso es tener una prioridad”, sentenció.

“Seguramente si este fondo fuera para el agro, todos hubieran levantado la mano. Estoy convencida de eso. Pero es un fondo de financiamiento para un sector que la viene pasando muy mal y que es nuestra obligación, independientemente de la crisis que conocemos todos y de las obligaciones indelegables que tiene nuestro gobernador, como es la salud, como es la alimentación, como es la educación, también es una prioridad indelegable que tiene el Poder Ejecutivo de darle una solución a este sector”, analizó la diputada.

Y agregó: “Pero esta ley, precisamente, lo que se propone es dar una herramienta a un sector de nuestra sociedad, que son los actores, que son los productores, que la están pasando muy mal por una decisión del gobierno nacional, no del gobierno de la provincia, y una decisión del gobierno nacional que avalaron con la mano muchos de los bloques que hoy se preocupan por las prioridades”.

En ese contexto González continuó refiriendo su preocupación por la falta de apoyo a la industria del cine argentino y la predominancia de contenido extranjero “que no tienen nada que ver con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestros pudores, con nuestras libertades y que estamos consumiendo porque así como este gobierno piensa que todo lo importado es mejor y destruye la industria nacional, también piensa que el arte audiovisual es mejor el extranjero”.

“Me parece que tenemos la obligación de acompañar y de entender de una vez por todas que cuando hablamos de pobreza, también estamos hablando del colectivo de actores. 6 de cada 10 actores son pobres en esta Argentina y es necesario que un gobierno peronista, como el que se encuentra en la Provincia de Buenos Aires, y que el gobernador Kicillof tiene que salir cuan bombero a poder cubrir las necesidades que el Estado Nacional, no solamente abandona, sino que viola permanente sus deberes y responsabilidades como establece la Constitución, porque son obligaciones indelegables del Estado Nacional”, concluyó