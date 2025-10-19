La Municipalidad de 25 de Mayo, junto a la Cámara de Comercio, Industria y de la Producción y Servicios de Norberto de la Riestra, anunció la suspensión de la Fiesta del Pollo y la Granja 2025. La medida responde a la grave emergencia hídrica que afecta al distrito y a la región, y busca concentrar recursos en garantizar la transitabilidad de los caminos troncales y el acceso a servicios esenciales como salud, educación y seguridad.

Organizar la fiesta requiere un significativo esfuerzo económico y la participación activa del personal municipal, actualmente abocado a atender la emergencia. “Esta Fiesta para todos nosotros es de suma importancia y queremos siempre elevar la vara de lo que producimos, lo que es imposible en este marco”, remarcaron desde el municipio que conduce Ramiro Egüen, resaltando el compromiso con la comunidad, los productores y los comerciantes locales.

A pesar de la suspensión, ambas instituciones reafirmaron su compromiso con la promoción del trabajo, la producción y las tradiciones locales. La expectativa es retomar la Fiesta del Pollo y la Granja cuando las condiciones climáticas lo permitan, apuntando a una edición 2026 que reúna nuevamente a la comunidad.

