El bloque de legisladores bonaerense de Juntos por el Cambio e intendentes del espacio se manifestaron en contra de la suspensión de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso). "No es más que otra oportunidad perdida. Esta iniciativa es producto de una especulación politica y nos aleja de la reforma electoral que tanto necesitamos", dijeron en un comunicado.

"Venimos insistiendo, hace años, con la necesidad de hacer una reforma integral electoral, que nos permita tener elecciones más transparentes y ágiles, aprendiendo de las experiencias de tantas democracias en el mundo que han podido dejar atrás viejas prácticas que en algunos casos pudieron resultar fraudulentas y han facilitado el acto electoral para la ciudadania. Convencidos de esto, fue que en la provincia impulsamos el fin de las reelecciones indefinidas y la paridad de género", señalan.

Y añaden: "La reforma electoral, que debiera ser el consenso de todas las fuerzas políticas, nos da la posibilidad de incorporar ahora la boleta única y la ficha limpia, haciendo de nuestras elecciones un modelo institucional para toda la región".

El gobernador Axel Kicillof pidió considerar que la vacunación Covid el próximo año estaría coincidiendo con el proceso electoral para que el Congreso decida suspender las PASO. Cabe remarcar que la provincia tiene Primarias provinciales que se llevan a cabo en simultáneo con las nacionales con un padrón de alrededor de 13 millones de personas. Es por ello que el gobierno bonaerense debe pactar, al margen de Nación, con la oposición bonaerense para que todo no caiga en saco roto.

"El debate que el gobierno está generando acerca de quitar las PASO para las próximas elecciones, no es más que otra oportunidad perdida. Esta iniciativa es producto de una especulación politica y nos aleja de la reforma electoral que tanto necesitamos", remarcaron en Juntos por el Cambio.

Y continuaron: "El problema no son las PASO del año entrante, sino la forma en que se guimos votando en la Argentina del siglo XXI, con la modalidad actual, la boleta sábana nos obliga a movilizar a miles de fiscales en las escuelas, a poner mesas en las esquinas donde se reparten toneladas de boletas de papel que se imprimen de a millones y se distribuyen."

"Estas toneladas de papel impresas y malgastadas agreden nuestro ambiente, ensucian nuestras ciudades, y su distribución requiere de miles de camiones que van a cada rincón de la Argentina para garantizar que todos tengan su boleta. Transparencia y cuidado del ambiente son razones más que suficientes para dar este paso adelante. La boleta unica y la ficha limpia nos permiten ser más transparentes, más ágiles, evitar intenciones espurias y costos innecesarios en cada elección", recalcaron.

Y agregaron: "No podemos perder esta oportunidad para hacer una reforma de fondo, los maquillajes oportunistas no nos ayudan a mejorar sino que están pensados desde un mero criterio especulativo. No se trata de ver cómo sacar ventajas, se trata de mejorar nuestro sistema electoral y ser ejemplo para toda la región. Por eso le pedimos al gobierno actual que un debate verdadero, donde podamos trabajar todos juntos en un modelo electoral que elimine las prácticas fraudulentas nos permita dar paso adelante en la calidad de nuestra democracia".