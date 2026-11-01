Una recreación histórica terminó en un inesperado momento de tensión en Marcos Paz, cuando un cañón se disparó de manera imprevista frente al público durante una representación de la batalla de Villamayor, un enfrentamiento ocurrido en 1856 en territorio bonaerense.

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El episodio sucedió este sábado por la tarde en el Paseo del Bicentenario, donde se conmemoró el 170° aniversario del combate con la participación de grupos especializados que recrearon las vestimentas, maniobras y armamentos de la época.

Recreaban la “Batalla de Villamayor” en Marcos Paz y un cañón disparó frente a ellos. https://t.co/bKyswJUvqs — Real Time (@RealTimeRating) October 31, 2026

La situación quedó registrada en un video. Mientras uno de los participantes explicaba cómo se preparaba el armamento utilizado en aquel período, otro manipulaba un cañón real y operativo. Sin embargo, cuando el narrador describía la carga de pólvora negra, el arma se disparó de manera imprevista.

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La detonación provocó una fuerte descarga de humo y un estruendo que sorprendió a todos los presentes. La fuerza del disparo hizo que al recreacionista que manipulaba el cañón se le volara el gorro y girara sobre sí mismo.

En medio de la confusión, el hombre que relataba la escena comprobó que su compañero estaba bien. Incluso, el animador de la actividad lanzó una frase para llevar tranquilidad: "Sobrevivió".

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Afortunadamente, ninguno de los recreacionistas ni de los espectadores resultó herido y la jornada continuó con normalidad.

La actividad recordó la batalla de Villamayor, librada el 31 de enero de 1856, en el contexto de los enfrentamientos entre el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina, luego de la caída de Juan Manuel de Rosas.

El combate enfrentó a las fuerzas federales encabezadas por el coronel Jerónimo Costa con las tropas leales al gobierno bonaerense, conducidas por los coroneles Esteban García y Emilio Conesa. Bartolomé Mitre, quien entonces era ministro de Guerra, tuvo un papel central en la respuesta militar del gobierno porteño.

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El episodio también es conocido como la Matanza de Villamayor: al día siguiente del enfrentamiento fueron fusilados alrededor de 140 prisioneros, entre ellos el propio Costa.

Compartimos una hermosa jornada en familia con la recreación de la Batalla de Villamayor, que este año cumplió 170 años. Un hecho fundamental de la historia de nuestro país, ocurrido en tierras de Marcos Paz, que seguimos recordando para mantener viva nuestra memoria histórica. https://t.co/xLqsyUY1OB — Ricardo Curutchet (@mmpcurutchet) October 31, 2026

En cuanto al armamento utilizado en el combate original, las investigaciones históricas consultadas no permiten confirmar que no se haya empleado artillería. Por eso, no es posible establecer si el cañón incorporado a la recreación representaba o no un elemento presente en aquella batalla.

Tras el episodio, el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet, compartió imágenes de la jornada y destacó la importancia de mantener viva la memoria histórica de un acontecimiento ocurrido en tierras del distrito.