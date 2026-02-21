El gremio SUTEBA confirmó que adherirá al paro docente nacional convocado para el 2 de marzo y la decisión pone en riesgo el inicio de clases en la Provincia de Buenos Aires. La medida se da en medio del conflicto salarial con la administración de Axel Kicillof.

El sindicato que conduce Roberto Baradel se sumará a la huelga impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), en reclamo de una recomposición salarial y la convocatoria a la paritaria nacional docente.

La protesta no será aislada. También confirmaron su adhesión la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET) y la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (Udocba), lo que amplifica el impacto en escuelas públicas y privadas bonaerenses.

El conflicto salarial

La FEB fue el primer gremio en oficializar el paro tras rechazar la oferta salarial del Gobierno bonaerense, que contemplaba un incremento del 3%. La consideraron “insuficiente” frente al escenario inflacionario.

Desde los sindicatos remarcan que el reclamo no es solo provincial. Exigen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), eliminado por la Nación, mayor presupuesto educativo y el llamado urgente a la paritaria nacional.

En un comunicado difundido bajo la consigna “No al ajuste educativo”, los gremios también rechazaron el proyecto de ley denominado “Libertad Educativa” y advirtieron sobre la sobrecarga laboral y las condiciones de infraestructura.

Peligra el inicio de clases en la Provincia. Foto: NA

Escenario abierto en la Provincia

La decisión de CTERA fue tomada en un congreso extraordinario. Además del reclamo salarial, la entidad que lidera Sonia Alesso planteó la necesidad de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y acciones durante marzo para visibilizar el conflicto.

En paralelo, sindicatos docentes alineados con la CGT señalaron que, si no hay convocatoria a paritarias, el conflicto podría profundizarse.

Con la adhesión de SUTEBA —el gremio mayoritario en territorio bonaerense— el 2 de marzo aparece ahora como una fecha clave. Miles de familias en toda la Provincia esperan definiciones mientras el inicio del ciclo lectivo queda envuelto en incertidumbre.