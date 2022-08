La titular de Suteba en Bahía Blanca, Ana Canullo, se mostró en desacuerdo con agregar una hora más de clases en las escuelas primarias de jornada simple. Es una medida impulsada por el Gobierno Nacional que acató la cartera educativa bonaerense.

“No estamos de acuerdo en poner una hora más de clases”, sintetizó Canullo a CNN Radio Bahía Blanca.

“La docencia se está expresando y lo que decimos no es solamente que no, sino que no fue consultado”, continuó la gremialista.

“Estamos de acuerdo que la situación es compleja para niños y niñas en proceso de alfabetización pero nadie le preguntó a las maestras si estaban de acuerdo pero no creemos que una hora más aporte a la calidad de la educación, no estamos de acuerdo con la implementación”, completó.