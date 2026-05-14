El Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) eligió a sus nuevas autoridades y marcó el cierre de una etapa histórica: después de más de dos décadas, Roberto Baradel no fue candidato en las elecciones del gremio docente más importante de la provincia y uno de los más numerosos del país.

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La lista oficialista Celeste-Violeta se impuso ampliamente y consagró como nueva secretaria general a María Laura Torre, hasta ahora secretaria general adjunta y principal referente del espacio que conducía Baradel.

Según los resultados provisorios, con más del 80% de las mesas escrutadas, el oficialismo obtuvo cerca del 76% de los votos, muy por encima de la Lista Multicolor, integrada por sectores de izquierda, que alcanzó el 19%. En tercer lugar quedó la Azul y Blanca, vinculada al Partido Comunista Revolucionario (PCR), con el 4%.

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La elección tuvo una fuerte carga política no solo para el sindicalismo bonaerense, sino también para el gobernador Axel Kicillof. La continuidad de la conducción alineada con Baradel garantiza al mandatario mantener un canal de diálogo aceitado con uno de los gremios más poderosos de la provincia, clave en las negociaciones salariales y también en el armado político del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).

Más de 90 mil afiliados estuvieron habilitados para votar en unas 2.023 mesas distribuidas en 113 distritos bonaerenses. Además de Torre, compitieron María Elisa Salgado por la Lista Multicolor y Laura Moramarco Terrarossa por la Azul y Blanca.

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Tras conocerse los primeros resultados, desde SUTEBA celebraron la jornada electoral y destacaron que se desarrolló “con total normalidad”, en un “clima de transparencia, participación y respeto”.

Sin embargo, desde la oposición denunciaron supuestas irregularidades en el padrón y realizaron presentaciones judiciales. La Lista Multicolor cuestionó incorporaciones de afiliados en distintas seccionales y en La Plata denunció la inclusión “irregular” de 260 personas en el padrón. Luego de una revisión, se eliminaron 110 nombres.

Mientras tanto, uno de los datos que destacó la oposición fue el desempeño en algunas seccionales clave. Desde la Multicolor aseguraron haber retenido Tigre, Bahía Blanca y Marcos Paz, y también adjudicaron un triunfo en La Matanza en alianza con sectores de la Azul y Blanca.

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¿Quién es María Laura Torre?

María Laura Torre será la nueva secretaria general de SUTEBA tras la salida de Roberto Baradel, quien condujo el gremio durante más de 20 años.

Hasta ahora secretaria general adjunta y una de las dirigentes más cercanas a Baradel, Torre encabezó la lista Celeste-Violeta, que retuvo la conducción del sindicato docente más importante de la provincia de Buenos Aires y uno de los más poderosos del país.

Su desembarco al frente del gremio llega en un escenario complejo para el sector docente. Deberá construir liderazgo propio en medio de la caída del poder adquisitivo, las discusiones salariales y el fuerte enfrentamiento entre los sindicatos y el gobierno nacional de Javier Milei.

Entre los principales reclamos que continuará impulsando SUTEBA aparecen la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el rechazo a los proyectos que buscan declarar a la educación como servicio esencial, una medida cuestionada por los gremios porque limitaría el alcance de los paros docentes.

Además, Torre tendrá el desafío de sostener la hegemonía de la lista Celeste-Violeta en un contexto donde sectores opositores de izquierda lograron retener o ganar algunas seccionales importantes como Tigre, Bahía Blanca, Marcos Paz y La Matanza.