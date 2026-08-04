Las seccionales de SUTEBA Multicolor llevan adelante este martes 4 de agosto la segunda jornada del paro docente de 48 horas convocado por el sector opositor del gremio en la provincia de Buenos Aires. La medida se desarrolla luego de la huelga nacional impulsada por CTERA el lunes y contempla actividades, asambleas y acciones en distintos distritos bonaerenses.

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El impacto se espera principalmente en municipios donde la Multicolor tiene mayor representación sindical, entre ellos La Matanza, Tigre, General Pueyrredón (Mar del Plata) y Bahía Blanca, aunque la adhesión depende de la decisión de los docentes de cada establecimiento y puede variar entre escuelas.

En diálogo con LANOTICIA1.COM, la secretaria de Organización de SUTEBA Multicolor La Matanza, Nathalia González Seligra, aseguró que la primera jornada de la medida tuvo una importante adhesión y la vinculó con el rechazo de los docentes a las políticas educativas del Gobierno nacional.

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"El paro fue contundente y masivo. Fue una respuesta a las amenazas y al amedrentamiento del Gobierno nacional", afirmó.

La dirigente explicó que los principales reclamos pasan por la convocatoria a la paritaria nacional docente, la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), el aumento del financiamiento educativo y la marcha atrás con los recortes aplicados al sistema.

"Lo esencial es la inversión educativa. Lo esencial es la devolución del FONID, que fue un recorte directo al salario, y revertir los recortes a la educación técnica. La única forma de priorizar la educación es con inversión", sostuvo.

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"La conducción oficial avaló una paritaria rechazada por las bases"

González Seligra remarcó que la continuidad del paro durante este martes responde a una decisión adoptada por las seccionales opositoras de SUTEBA y cuestionó el acuerdo salarial alcanzado entre la conducción provincial del sindicato y el Gobierno bonaerense.

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"La conducción oficial avaló una paritaria del 7% en tres cuotas, pero fue ampliamente rechazada por las bases. Desde esa construcción de abajo surgió esta medida de 48 horas, a la que adhieren miles de docentes en toda la provincia", señaló.

La dirigente sostuvo que el conflicto excede el reclamo salarial y planteó la necesidad de ampliar la participación de la comunidad educativa.

"Que sea el comienzo de un plan de lucha. La CTERA tiene que darle continuidad con un plan de lucha nacional, coordinando a toda la comunidad educativa", expresó.

"Hace casi diez años que perdemos salario"

La secretaria de Organización de SUTEBA La Matanza aseguró que los docentes bonaerenses arrastran una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

"Tenemos una pérdida consolidada cercana al 30% del salario. Eso obliga a muchos docentes a trabajar dos o tres cargos o buscar otras actividades para llegar a fin de mes. Obviamente eso impacta en la enseñanza y en el aprendizaje", afirmó.

También consideró que en las últimas semanas comenzó a observarse una mayor participación de la docencia en las medidas de fuerza.

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"Empieza a verse que la docencia se autodetermina porque la situación obliga a pelear por el salario, por las condiciones de trabajo y por la inversión en las escuelas", señaló.

Infraestructura: "Todavía no se garantiza el gas en todas las escuelas"

Otro de los ejes del reclamo pasa por el estado de los establecimientos educativos. González Seligra recordó que, a ocho años de la explosión de la Escuela N°49 de Moreno, continúan los problemas de infraestructura en distintos puntos de la provincia.

"Todavía no se garantiza el gas en todas las escuelas. Muchas veces se suspenden clases o comedores por las bajas temperaturas. La calefacción debería ser una prioridad", sostuvo.

En ese sentido, afirmó que la falta de inversión termina afectando el normal desarrollo de las clases más que las propias medidas de fuerza.

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"Las familias empiezan a acompañar"

La dirigente sindical aseguró que la situación económica también modificó la percepción de muchas familias respecto de los reclamos docentes.

"Las familias ven que muchas veces los docentes ponemos dinero de nuestro bolsillo para comprar materiales o ayudar a los chicos. También están golpeadas por la crisis y empiezan a acompañar esta pelea", manifestó.

Finalmente, González Seligra se refirió al incremento de situaciones de violencia y judicialización que involucran a docentes y reclamó mayores mecanismos de resguardo para el personal educativo.