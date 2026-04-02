El diputado nacional y exministro de Defensa, Jorge Taiana, lanzó duras críticas contra el gobierno de Javier Milei y aseguró que “lleva adelante una estrategia de desmalvinización a toda velocidad”.

Ads

En diálogo con Radio Provincia, el excanciller pidió “no darle jerarquía de grieta” a la postura oficial sobre Malvinas y sostuvo que “incluso entre los que apoyan a Milei, la desmalvinización es minoritaria”.

Además, analizó que la ausencia del tema en las tapas de los principales medios “muestra cómo funciona el sistema de información y poder”, en el marco de lo que definió como una política activa del Gobierno en todos los frentes.

Ads

Por otra parte, denunció que comenzó una explotación petrolera en las islas por parte de empresas extranjeras sin que haya reclamos por parte de la Argentina. “No hemos realizado ningún reclamo”, cuestionó.

En ese sentido, también criticó la política exterior del Gobierno y afirmó que el país “vota cosas absurdas” en el plano internacional, en referencia a posiciones alineadas con Estados Unidos e Israel. “Estamos en contra de la condena a la esclavitud, solamente junto a Estados Unidos e Israel y a cambio de nada”, sostuvo.

Ads

Por último, Taiana apuntó contra la orientación económica del oficialismo y aseguró que existe “una falta de identidad nacional en un sector de la derecha argentina”, al que definió como “ultraderecha subordinada a intereses extranjeros”, algo que —según remarcó— no ocurre en otros países con gobiernos de ese signo político.