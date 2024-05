En el marco del 78° aniversario de la Escuela Técnica 3, un grupo de alumnos y ex docentes de la institución se congregaron este lunes torno al edificio sin terminar y pegaron carteles visibilizando la problemática.

Francisco Marcos, presidente del centro de estudiantes explicó que en el actual edificio educativo, ubicado en Hipólito Yrigoyen 636, ya se ha superado con creces la capacidad y que la situación de los estudiantes roza el hacinamiento.

Así lo relató durante el abrazo simbólico realizado este lunes en diálogo con el medio local El Eco. La obra, que comenzó en 2018 financiada por fondos de la Provincia y fue interrumpida por falta de pago durante el 2019.

“Hoy justamente es el cumpleaños número 78 de la escuela y hace 78 años que estamos en el mismo lugar, venimos teniendo algunas necesidades, y una de ellas es el nuevo edificio, en el que estamos ahora”, explicó.

Según refiere el portal local la obra no presentó avances hasta mediados del 2022, donde se reanudaron los trabajos y parecía que finalmente la comunidad educativa tendría su nueva sede.

“Me parece que está un 60 o 70 por ciento del total de la obra”, explicó el alumno sobre el edificio que hoy se encuentra abandonado e incluso con algunas aberturas tapiadas.

“Nosotros la necesitamos ya ahora, porque la capacidad de la escuela ya se sobrepasó, somos 500 alumnos y el edificio no da para más”, aseguró el joven.

“No tenemos baños, si tenés que ir, tenés que hacer fila y si no llegas, bueno, fíjate si podes ir en otro momento”, detalló el presidente del centro de estudiantes.

“En el recreo estamos todos juntos, y hay gente que no sale del salón porque afuera no hay lugar, no se puede hacer nada”, cerró Francisco.