El aumento de la demanda en comedores y merenderos volvió a poner en agenda la asistencia alimentaria en los municipios bonaerenses. En Tandil, el bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto para declarar la emergencia alimentaria y nutricional por 12 meses en todo el distrito.

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La iniciativa busca reforzar la ayuda a las familias en situación de vulnerabilidad y garantizar el abastecimiento de los espacios comunitarios. La concejal Cacha Cena advirtió sobre las dificultades que atraviesan estos lugares. “Los comedores y merenderos cada vez están peor, no dan abasto, al igual que en la pandemia”, afirmó. También expresó su preocupación por las necesidades alimentarias de niñas y niños de cara a diciembre.

Entre las medidas propuestas figuran el refuerzo de los programas municipales, la actualización de las tarjetas y prestaciones alimentarias según la Canasta Básica Alimentaria y la gestión de mayores recursos ante los gobiernos provincial y nacional. Además, se plantea priorizar la entrega de alimentos frescos, leche y productos sin gluten.

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Según informó el medio ABChoy, el proyecto también propone favorecer las compras a productores, cooperativas y emprendimientos de la economía social de Tandil, dentro de la normativa vigente, y crear una mesa de seguimiento con representantes del Municipio, concejales, organizaciones comunitarias, la Universidad Nacional del Centro (UNICEN) y el Banco de Alimentos.

Por último, la iniciativa contempla controles sobre la implementación de las medidas. El Ejecutivo municipal debería informar a los seis meses qué acciones llevó adelante, qué recursos utilizó y cuántas personas, hogares y espacios comunitarios recibieron asistencia. Al finalizar el año, tendría que evaluar la situación y podría solicitar una prórroga de hasta 12 meses más.

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