Dada la situación epidemiológica tandilense, el sector gastronómico, debe atender con mesas afuera, take away o delivery. Los comerciantes propusieron un aforo interno del 30% para personas que estén vacunadas. Los bloques de Juntos por Cambio e Integrar redactaron una minuta de comunicación de la cual no participó el Frente de Todos.

“Habíamos pensado en hacer una Resolución para dirigirnos directamente a la provincia de Buenos Aires. Después pensamos en solicitar un aforo directo, sin hacer limitaciones, sobre todo en restaurantes. Pero finalmente decidimos que era mejor una minuta de comunicación, porque no estamos capacitados para hacer los protocolos que hace el Sistema Integrado de Salud Pública. Entonces la decisión fue solicitar al Ejecutivo que redacte esos protocolos y pida la autorización a la provincia, teniendo el acompañamiento, al menos, de dos bloques del Concejo”, explicó la concejala de Juntos por el Cambio, Maridé Condino.

Este jueves las minutas serán enviadas al ejecutivo municipal para que redacte los protocolos y eleve la propuesta a la Jefatura de Gabinete bonaerense para que la evalúe y se expida.