Tandil está en fase 2 epidemiológica y la actividad gastronómica solo puede funcionar com mesas afuera, take away o delivery. Sin embargo, tras las quejas del sector para abrir un aforo interno, el municipio que conduce Miguel Lunghi admitió que durante el día pueden aplicarlo.

“Aunque uno evidencia que durante el día hay gente que ingresa a los locales, hemos pedido que se haga con mucha responsabilidad, tratando de evitarlo pero los días son muy fríos y hay un pacto de que si las condiciones climatológicas lo impiden, que el público entre y salgan lo más rápido posible”, reveló el jefe de gabinete, Oscar Teruggi a El Eco.

El funcionario de Miguel Lunghi admitió que el cierre de las 20 es “innegociable”. La semana anterior losa bares y restaurantes se rebelaron y abrieron con aforo interno y horarios extendidos por lo cual fueron infraccionados por los inspectores nocturnos.