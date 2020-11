Hace 5 años un tandilense asistió a un Carrefour local y dejó su vehículo en la playa de estacionamiento. Al retirarse su auto no estaba y le reclamó a la empresa que argumentó que no se hacía cargo de lo que suceda en ese lugar tal como indicaban los carteles. Tampoco andaban las cámaras de seguridad.

El abogado del daminficado, Lucas Sanz, explicó que su “cliente solamente tenía seguro contra terceros, o sea que no cubría el robo, entonces fue a consultar a la administración del hiper para ver si había cámaras de seguridad, y para ver si confirmaba lo que decían los carteles de que no se hacían cargo, y consultar si podían colaborar con información de las cámaras del lugar para luego hacer la denuncia y ver si tenía suerte para dar con los ladrones”.

Ante el reclamo la empresa reiteró lo que decían los carteles puestos en el estacionamiento, las cámaras de seguridad no funcionaban y sostuvo su falta de responsabilidad sobre lo sucedido.

“En las audiencias insistió con que no se va a hacer cargo y al cliente no le quedó otra opción que iniciar todo un proceso judicial para hacer valer los derechos que los consumidores tenemos y que en este caso los ampara, no sólo la Ley de Defensa al Consumidor sino también el Código Civil y Comercial, así que se inició una causa civil”, detalló el abogado al medio local El Eco.

El letrado contó que buscaron conciliar con la empresa pero el hiper se negó y mantuvo su postura. “El juez Francisco Blanc se expresó sobre los hechos a lo largo de la sentencia y se destacó la indemnización por daños y perjuicios y por sobre todo el daño punitivo. Lo importante es que mandaron a retirar toda la cartelería de las dos playas de estacionamiento que hay en Tandil”.

El monto indemnizatorio es cercano a los 4 millones de pesos. “No hay antecedentes en cuanto a lo que es el monto final respecto al daño punitivo. Hubo otras causas por daños y perjuicios por robos pero siempre se llegó a una compensación por el valor de lo sustraído, pero nunca se sancionó con daño punitivo”, aseguró.