La comuna tandilense está en fase 2 y los locales gastronómicos no pueden atender clientes en su interior dado que las únicas modalidades habilitadas son delivery, take away o mesas afuera. El municipio solicitará a la Provincia la apertura del aforo interno para los vacunados contra el Covid-19.

“Los gastronómicos pidieron trabajar con un aforo, con aquellos que tienen una o dos dosis, que puedan ser atendidos en los locales”, expresó el jefe de gabinete de Tandil, Oscar Teruggi.

El sector gastronómico presiona por la atención en su interior con un aforo del 30% dado que las temperatura bajas no alientan la estadía de clientes en el exterior. Los reclamos ya se replicaron en Mar del Plata y Villa Gesell.

Hay 122 municipios de los 135 con las mismas limitaciones. Para habilitar el aforo interno del 30% deben pasar a fase 3 que implica tener menos de 500 casos cada 100 mil habitantes y menos del 80% de ocupación de camas.