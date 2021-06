Tandil está en fase 2 epidemiológica y el sector gastronómico solo puede funcionar con mesas afuera, delivery o take away. Los comerciantes propusieron trabajar con aforo interno del 30% para quienes estén vacunados. La iniciativa es impulsada por los legisladores de Juntos por el Cambio en el Concejo Deliberante pero el Frente de Todos no acompañó.

“Cuál es la potestad de un Concejo Deliberante para opinar en materia sanitaria. Si el Ejecutivo municipal toma medidas que analizó con su Comité de salud son medidas que se consultan con expertos pero no con concejales”, argumentó el edil del Frente de Todos, Ariel Risso, a LaNoticia1.com.

La comuna de Tandil es gobernada por el radical Miguel Lunghi en representación de Juntos por el Cambio. Los concejales oficialistas elevaron una minuta de comunicación al ejecutivo municipal para que redacte los protocolos y los envié a Provincia para su evaluación.

El concejal del Frente de Todos, Ariel Risso, aseguró que “no veníamos trabajando en ningún momento en las comisiones un anticipo sobre este tema. Fue de un día para el otro, bajaron la orden del Ejecutivo con los concejales oficialistas. Ya habían armado algo con los gastronómicos, por fuera del concejo deliberante y de la representación de algún concejal de la oposición”.

“Tendrían que hacer un decreto municipal avalado por su comité de salud y que lo firmen responsables de la salud”, enfatizó Risso.

El edil afirmó que “las restricciones sanitarias están para ser cumplidas” y desde su bloque interpretan que estas medidas “rompen” con la fase 2 ordenada por la Provincia.